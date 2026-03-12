Размер шрифта
Верховный лидер Ирана поблагодарил «Хезболлу» за поддержку

Верховный лидер Ирана Хаменеи поблагодарил «Хезболлу» за поддержку Тегерана
Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи поблагодарил ливанское движение «Хезболлах» и шиитское ополчение «Исламское сопротивление Ирака» за поддержку Тегерана в конфликте с США и Израилем. Соответствующее заявление опубликовано на сайте верховного лидера Исламской Республики.

«Несомненно, сотрудничество участников «оси [сопротивления]» приближает избавление от сионистской смуты. Как мы видели, храбрый и верующий Йемен не прекратил защищать угнетенный народ Газы, самоотверженная «Хезболлах», несмотря на все препятствия, пришла на помощь исламской республике, а «[Исламское] сопротивление Ирака» смело продолжает этот курс», — говорится в заявлении.

До этого Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран потребует от США и Израиля компенсаций за нанесенный в результате атак ущерб. Что касается размера компенсаций, он уточнил, что в Иране потребуют столько, «сколько сочтут нужным». Он также подчеркнул, что в случае отказа Исламская Республика уничтожит эквивалентное количество имущества США и Израиля.

В начале этой недели Совет экспертов Ирана официально утвердил Моджтабу Хаменеи на пост верховного лидера страны. Он является сыном бывшего главы государства — Али Хаменеи, которого не удалось спасти после атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее верховный лидер Ирана заявил, что Ормузский пролив должен быть закрытым.

 
