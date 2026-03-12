Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

Водитель перепутал передачи и въехал в барбершоп с посетителями, попав на видео

На видео попал момент, как водитель в США въехал в барбершоп с посетителями

В США водитель автомобиля перепутал передачи и въехал в барбершоп с посетителями, пишет People.

По данным местной полиции, пожилой водитель по ошибке нажал на педаль газа вместо того, чтобы сдавать задним ходом. Машина пробила витрину и оказалась внутри помещения, оставив большую дыру в фасаде и разбросав по залу стекло и обломки.

Парикмахер Карлос Серда рассказал, что все произошло за считанные секунды.

«Я уже заканчивал работу в пятницу, и вдруг — бах. Это было безумие. Вещи разлетелись повсюду: инструменты, ножницы, лезвия — все», — рассказал он.

По словам очевидцев, автомобиль сбил одного человека внутри салона, еще несколько посетителей получили удары от разлетевшихся обломков. Однако, как сообщили экстренные службы, серьезно никто не пострадал и госпитализация никому не потребовалась.

Сразу после удара в помещении возникла паника, пока находившиеся внутри люди пытались понять, что произошло. Серда вспоминает, что в первые секунды даже потерял из виду своего коллегу и испугался.

Владелец салона Хосе Прието признался, что звук столкновения сначала заставил его подумать о гораздо более серьезном происшествии.

«Мы находимся недалеко от аэропорта, и сначала я подумал, что, возможно, упал самолет. Настолько громким был удар», — сказал он.

Несмотря на серьезные повреждения витрины, здание не получило структурных повреждений. Уже через несколько дней салон снова открылся благодаря помощи местных жителей, которые помогли убрать помещение и временно закрыть поврежденную стену.

Ранее женщина перепутала педали, выезжая из двора, и протаранила шесть машин.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!