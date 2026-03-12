Водитель перепутал передачи и въехал в барбершоп с посетителями, попав на видео

На видео попал момент, как водитель в США въехал в барбершоп с посетителями

В США водитель автомобиля перепутал передачи и въехал в барбершоп с посетителями, пишет People.

По данным местной полиции, пожилой водитель по ошибке нажал на педаль газа вместо того, чтобы сдавать задним ходом. Машина пробила витрину и оказалась внутри помещения, оставив большую дыру в фасаде и разбросав по залу стекло и обломки.

Парикмахер Карлос Серда рассказал, что все произошло за считанные секунды.

«Я уже заканчивал работу в пятницу, и вдруг — бах. Это было безумие. Вещи разлетелись повсюду: инструменты, ножницы, лезвия — все», — рассказал он.

По словам очевидцев, автомобиль сбил одного человека внутри салона, еще несколько посетителей получили удары от разлетевшихся обломков. Однако, как сообщили экстренные службы, серьезно никто не пострадал и госпитализация никому не потребовалась.

Сразу после удара в помещении возникла паника, пока находившиеся внутри люди пытались понять, что произошло. Серда вспоминает, что в первые секунды даже потерял из виду своего коллегу и испугался.

Владелец салона Хосе Прието признался, что звук столкновения сначала заставил его подумать о гораздо более серьезном происшествии.

«Мы находимся недалеко от аэропорта, и сначала я подумал, что, возможно, упал самолет. Настолько громким был удар», — сказал он.

Несмотря на серьезные повреждения витрины, здание не получило структурных повреждений. Уже через несколько дней салон снова открылся благодаря помощи местных жителей, которые помогли убрать помещение и временно закрыть поврежденную стену.

