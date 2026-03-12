Титов объяснил, почему высокая ключевая ставка не приводит к снижению инфляции

Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ не приводит к снижению инфляции в России, поскольку рост цен сейчас определяется не повышенным спросом, а увеличением себестоимости товаров. Об этом «Газете.Ru» заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Такая позиция высказывалась и раньше: высокая ключевая ставка не помогает замедлить инфляцию в стране. На рынке цены растут не потому, что потребители слишком активно покупают, а потому, что производителям и продавцам становится дороже работать», — отметил Титов.

Он подчеркнул, что одним из факторов роста себестоимости товаров становятся подорожавшие кредиты: чем выше ставки по займам, тем больше расходы бизнеса на финансирование оборотных средств, производство, логистику и развитие. В результате все эти издержки закладываются в конечную цену товаров, констатировал Титов.

В настоящее время ключевая ставка достигает 15,5%. На первом заседании в 2026 году — 13 февраля — она была снижена на 50 базисных пунктов.

В 2025 году ЦБ снижал ключевую ставку пять раз.

Ранее сообщалось, что в России ожидают снижения ключевой ставки.