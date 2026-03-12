Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали, ждать ли комариного апокалипсиса

Биолог Гордеев: если будет большой паводок, нашествия комаров не избежать
Shutterstock

Паводок после снежной зимы может привести к нашествию комаров летом. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев.

«Зимние температуры никак не влияют на численность комаров, а вот снежная зима влияет. Яйца лесных комаров могут годами лежать в низинах, накапливаясь и дожидаясь благоприятных условий — большой воды. Прошлая зима была малоснежной, и комаров было мало. Этой зимой выпало много осадков, и если весной снег будет дружно таять, то все эти кладки комаров в низинах зальет водой. Яйцам достаточно провести нескольких дней в стоячей воде, чтобы появились личинки, которые затем разовьются во взрослых особей. Поэтому если будет большой паводок, то летом будет много комаров. За несколько лет яйца накопились, и комары дружно вылетят», — сказал Гордеев.

По его словам, в городах сейчас запрещена обработка инсектицидами из-за их неизбирательного действия. Поэтому дачникам, особенно тем, чьи участки находятся рядом с лесными массивами или водоемами со стоячей водой, придется защищаться от комаров самостоятельно.

Ранее врач предупредил о заболеваниях, передающихся через укусы комаров.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!