Россиянам рассказали, ждать ли комариного апокалипсиса

Паводок после снежной зимы может привести к нашествию комаров летом. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев.

«Зимние температуры никак не влияют на численность комаров, а вот снежная зима влияет. Яйца лесных комаров могут годами лежать в низинах, накапливаясь и дожидаясь благоприятных условий — большой воды. Прошлая зима была малоснежной, и комаров было мало. Этой зимой выпало много осадков, и если весной снег будет дружно таять, то все эти кладки комаров в низинах зальет водой. Яйцам достаточно провести нескольких дней в стоячей воде, чтобы появились личинки, которые затем разовьются во взрослых особей. Поэтому если будет большой паводок, то летом будет много комаров. За несколько лет яйца накопились, и комары дружно вылетят», — сказал Гордеев.

По его словам, в городах сейчас запрещена обработка инсектицидами из-за их неизбирательного действия. Поэтому дачникам, особенно тем, чьи участки находятся рядом с лесными массивами или водоемами со стоячей водой, придется защищаться от комаров самостоятельно.

