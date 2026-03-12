Размер шрифта
Самолет из Вены пересек границу РФ

Самолет из Вены пересек границу с Россией на фоне ожидания визита главы МАГАТЭ
Алексей Башкиров/«Росатом»

Самолет из Вены пересек границу с РФ на фоне ожидания предстоящей встречи генерального директора Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) Рафаэля Гросси с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По данным сервиса, самолет Bombardier Global Express с бортовым номером D-AFAO в 17:12 мск пересек границу с Псковской областью со стороны Латвии.

Накануне стало известно, что встреча Гросси и Лихачева состоится 12 марта в России. Предыдущая прошла 3 декабря прошлого года в Вене. Межведомственные консультации МАГАТЭ и корпорации пройдут в пятницу, 13 марта. В них также примут участие представители МИД РФ, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

До этого МАГАТЭ подтвердило снижение выработки энергии на всех атомных электростанциях (АЭС) на территории Украины. Причиной послужили повреждения критически важных высоковольтных подстанций.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что рассчитывают на возобновление диалога РФ и США по ядерной безопасности.

 
