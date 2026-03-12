«Крик 7»: почему новая часть лучшей хоррор-франшизы — это удар ножом в спину?

Когда-нибудь это должно было случиться — к седьмой части серия слэшеров «Крик», которая в нынешнем году празднует свое 30-летие, утратила былое величие. Есть какая-то тоскливая красота в том, что произошло это в гоголевском режиме «я тебя породил, я тебя и убью»: постановкой нового фильма занимался один из отцов франшизы, сценарист Кевин Уильямсон, оказавшийся в режиссерском кресле впервые после провального дебюта «Убить миссис Тингл» (1999).

Оказался он там довольно сомнительным образом. Изначально ленту должны были снимать участники объединения Radio Silence Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт («Я иду искать»), авторы двух предыдущих серий, однако им пришлось покинуть проект, чтобы доделать ужастик «Эбигейл», поставленный на паузу во время голливудских забастовок 2023 года.

Их место занял автор дилогии «Счастливого дня смерти» Кристофер Лэндон, но и он долго не продержался на посту: как и актриса Дженна Ортега («Уэнздей»), режиссер отказался от работы над седьмым «Криком» из солидарности с исполнительницей главной роли Мелиссой Баррерой — после того, как студия Spyglass уволила ее из-за пропалестинских постов о войне в Газе, назвав высказывания антисемитскими. Это произошло в ноябре 2023-го, когда соответствующая публичная позиция в Голливуде была скорее маргинальной.

Кадр из фильма «Крик 7» Paramount Pictures

Следом фильм был полностью переработан. Эстафетную палочку, переданную было персонажам Барреры и Ортеги — сестрам Карпентер, вернули Сидни Прескотт, изначальной главной героине саги, которой в шестой картине не было, поскольку актрису Нив Кэмпбелл не устроил гонорар. А у штурвала поставили Уильямсона.

Дальнейшие события носят практически паранормальный характер. Во всяком случае, крайне сложно найти рациональное объяснение тому, почему «Крик 7» получился таким, каким получился. Даже если представить, что все пертурбации и внезапное возникновение 17-летней дочери Сидни (Изабель Мэй), новой мишени нового убийцы, задумывались с самого начала, трудно поверить, что Уильямсон — который придумал держать своих героев в шаге от осознания себя персонажами фильма ужасов и тем самым задал тренд на метакомментирование в поп-культуре, — вдруг перестал понимать, что именно эти находки и возвысили «Крик» над собратьями по жанру.

Кадр из фильма «Крик 7» Paramount Pictures

Седьмая часть отмахивается от традиций серии короткой ремаркой, что в этот раз дела принимают максимально дурацкий оборот и балом правит нефильтрованная ностальгия, без всякой рефлексии. Проблема в том, что ностальгируют тут по прошлому, которого никогда не существовало: «Крик» с самого начала был метаслэшером, так что формат плюс-минус конвенционального слэшера в его случае совершенно противоестественен. Тем не менее ровно по этому пути и движется седьмая часть, благодаря чему быстро превращается из очередной серии «Крика» в очередную серию «Удара ножом» — цикла ужастиков, существующих внутри этой вселенной в качестве груши для сатирического битья и высмеивания всего худшего, что есть в индустрии развлечений. Кажется, еще вот-вот — и сбудется пророчество из комедии Кевина Смита «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» (2001), где в новой главе «Крика» убийцей оказывается обезьяна.

При желании, конечно, перечисленное можно рассматривать как изощренное высказывание на тему торжества постправды в эпоху нейросетей — мол, вот вам вместо настоящего «Крика» уродливый дипфейк. Однако прежде у франшизы получалось упаковывать умные мысли в блестящую форму, безупречно (или хотя бы компетентно, как в двух последних выпусках) сочетая хоррор с черной комедией и детективом, так что Уильямсону нет в этом смысле оправдания.

Кадр из фильма «Крик 7» Paramount Pictures

Здесь, во-первых, нет никаких особенно умных мыслей, а рассуждения про искусственный интеллект остаются издевательски поверхностными и по сути повторяют тезисы за четвертым «Криком», вышедшим 15 лет назад. Во-вторых, местным хоррором сложно впечатлиться, поскольку желание Уильямсона подкинуть в огонь кровавых дровишек приводит к тому, что экранное насилие становится выраженно мультяшным и не регистрируется даже как что-то приблизительно реальное. В-третьих, вслед за метаюмором под нож идет и комедия — если, конечно, не считать таковой случайное следование траектории «диснеевских» «Звездных войн» (приличный легасиквел — любопытный эксперимент — чудовищный откат непонятно куда). В-четвертых, детективная интрига будто бы намеренно отсутствует, причем это могло бы сойти за новое любопытное направление для франшизы, но она не предлагает ничего взамен — и просто на протяжении двух часов заставляет ждать раскрытия личности убийцы, хотя та очевидна с самого начала.

Непроходящее чувство, что тебя держат за идиота, как это часто бывает, значительно осложняет просмотр, а совсем уж невмоготу становится, когда фильм зачем-то начинает специально обращать внимание на то, что Нив Кэмпбелл отсутствовала в шестом «Крике». Внезапно выясняется, что без Сидни Прескотт нападение злодея в маске «Призрачного лица» даже не считается аутентичным. Тогда игнорировать гнусность студии Spyglass уже не остается ни сил, ни желания: в этой реплике едва ли можно усмотреть что-то помимо стремления еще раз ужалить Барреру, даже если жалу для этого придется пройти через парочку внутренних органов франшизы.

Кадр из фильма «Крик 7» Paramount Pictures

В том, что при всем этом седьмой «Крик» довольно неплохо чувствует себя в прокате, приятного, конечно, мало: бойкот, затеянный сочувствующими Баррере, явно не сработал, и фильм показал лучший старт для всей франшизы без учета инфляции (а с учетом инфляции — третий результат, то есть на уровне ранних частей). На второй неделе ожидаемо случился обвал, поскольку картина в силу своей чудовищности не сгенерировала никакого положительного сарафана (к слову, именно сарафан в свое время спас первую часть, у которой были очень слабые дебютные выходные), но как ни крути — касса фильма уже приближается к $150 млн при бюджете $45 млн, так что на седьмой части «Крик» явно не закончится.

Несмотря на все сказанное выше, это скорее хорошо: подобная точка на великом наследии покойного мастера Уэса Крэйвена, безусловно, смотрелась бы особенно печально, а так у саги будет шанс взять себя в руки и исправиться — разумеется, при условии, что кто-нибудь решит сделать хоть какие-нибудь выводы. Предыдущие два фильма, снятые без Крэйвена, были неидеальными и производили слегка бездушное впечатление, но при Беттинелли-Олпине и Джиллетте «Крик» хотя бы ощущался «Криком», чего нельзя сказать о ленте Уильямсона. Но если уж добродушный полицейский Дьюи Райли в свое время сумел оправиться от удара ножом в спину, то, наверное, переживем его и мы — пускай даже этот удар нанесла любимая франшиза.

Любимым, в чем часто убеждаются герои «Крика», доверять нельзя.

Кадр из фильма «Крик 7» Paramount Pictures

Название: «Крик 7» (Scream 7)

Дата премьеры: 25 февраля 2026 года (Лос-Анджелес, США)

Дата выхода в России: 5 марта 2026 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 114 минут

Режиссер: Кевин Уильямсон

В ролях: Нив Кэмпбелл, Изабель Мэй, Джоэл Макхейл, Кортни Кокс, Джасмин Савой Браун, Мейсон Гудинг, Анна Кэмп, Маккенна Грейс, Эйса Германн, Селеста О'Коннор, Сэм Рекнер, Мэттью Лиллард, Марк Консуэлос, Дэвид Аркетт, Скотт Фоли, Лори Меткалф