«Радио Судного дня» за день выдало 16 сообщений

В эфире «Радиостанции Судного дня» 12 марта прозвучало шестнадцать сообщений. Об этом сообщается на странице «УВБ-76 логи» в Telegram-канале, отслеживающей активность радиостанции.

Сигналы начали поступать с 4:56 и продолжались до 16:48 по мск. Среди слов, появившихся в эфире, «Примусный», «Режоруан», «Кобочелн», «Голубей», «Подгорелый», «Росчерк», «Зуекокриз», «Плексиглас», «Ласка», «Рискохолм», «Блуд», «Простыня» и «Авиационный».

В трех сообщениях прозвучало сразу по два слова — «Залпофирн» и «Пользование», «Трутошут» и «Панкозвук», а в третьем — «Кавказ» и «Прыщавый».

11 февраля число сообщений за день в эфире УВБ-76, известной как «Радио Судного дня», достигло 23-х, что стало рекордным количеством в этом году. 12 февраля прошлого года радиостанция передала 25 сообщений, а 25 июня — 24 послания.

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

Ранее в эфире УВБ-76 прозвучало слово «Коварный».