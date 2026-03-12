Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Армия

Украина и Румыния договорились о совместном производстве беспилотников

Украина и Румыния подписали договор о совместном производстве дронов
Reuters

Президенты Украины и Румынии Владимир Зеленский и Никушор Дан подписали договор о совместном производстве беспилотников. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

По словам Дана, производство будет размещено на территории Румынии.

Также президенты договорились о сотрудничестве в энергетике и подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами.

11 марта газета The New York Times писала со ссылкой на киевского чиновника, что украинские и российские компании часто закупают комплектующие для беспилотников на одних и тех же заводах в Китае. Собеседник издания рассказал, что Украина «может производить беспилотники без использования каких-либо компонентов, импортируемых из Китая», однако в ближайшее время она «вряд ли» будет это делать, поскольку использование китайских комплектующих «по-прежнему намного дешевле».

4 марта российский эксперт по БПЛА Дмитрий Садовник рассказал, что Вооруженные силы Украины во время атаки на Донецк использовали новый тип американского беспилотного летательного аппарата, известный под названием Hornet. По его словам, обнаруженные обломки указывают на то, что использованный беспилотник принадлежит компании из США Swift Beat LLC, которая занимается разработкой современных беспилотных систем для Украины.

Ранее в России оценили опасность переброшенных в Румынию солдат и истребителей США.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!