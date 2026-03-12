Захарова ответила шведскому политику, заявившей о способности ЕС «разбомбить» РФ

Член парламента Швеции Магдалена Андерссон, в прошлом занимавшая пост премьер-министра страны, не имеет права рассуждать о возможностях Европейского союза (ЕС) использовать ядерное оружие против России. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала высказывание Андерссон о том, что европейские страны обладают достаточным ядерным потенциалом, чтобы «разбомбить Россию в пух и прах».

«Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать РФ ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы «разбомбят в пух и прах»? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы?» — поинтересовалась дипломат.

По словам Захаровой, западные политики позволяют себе недопустимые спекуляции по теме ядерного оружия.

В то же время представитель МИД РФ рекомендовала шведскому парламентарию заняться проблемой соседней Дании, связанной с Гренландией. Дипломат посоветовала Андерссон для начала решить проблемы внутри «ЕСовского пространства», и только потом пытаться «обустроить планету».

Ранее посол РФ в Швеции рассказал, что МИД королевства устроил перед ним демарш.