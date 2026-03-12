Размер шрифта
Призер Олимпийских игр сравнил Малкина с лучшими канадскими центрами

Экс-хоккеист Николишин: Малкин не слабее Маккиннона и Макдэвида
Алексей Куденко/РИА Новости

Знаменитый отечественный хоккеист Андрей Николишин, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о считающейся самой слабой позиции сборной России – центре нападения. Сам Николишин во время игровой карьеры был именно центральным нападающим оборонительного плана.

«Сравнение центров – такая банальщина! А кто у Канады сильный центр? Когда все так говорят, ощущение, что люди хоккей не смотрят. Ну хорошо, Макдэвид, Маккиннон, Кросби, но посмотрите, как они играют в обороне! А если они атакующие центры, то в чем разница между Малкиным и Маккинноном или Макдэвидом при игре в обороне? Ни тот, ни другой не играют там. Поэтому говорить, что они сильные центры и выигрывают 80% вбрасываний – нет. Сейчас само понятие центрального нападающего в современном хоккее нивелировалось, потому что сейчас играют впятером и впереди, и сзади. Сейчас нет как такого центра, как было раньше, когда он был связующим звеном между защитой и нападением, который должен был здорово отрабатывать. Хоккей уже другой, поэтому, на мой взгляд, некорректно говорить, что у сборной России нет центров», — считает Николишин.

Сборная России не была допущена до олимпийского хоккейного турнира из-за отстранения от международных соревнований. Олимпиаду-2026 выиграла сборная США, которая в финале обыграла в овертайме Канаду со счетом 2:1.

Ранее Владислав Третьяк назвал главную задачу после переизбрания главой ФХР.

 
