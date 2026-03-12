Сценарий без выборов
После консультаций с европейскими партнерами в Киеве начали обсуждать возможные политические сценарии на ближайшие годы. Как рассказал «Украинской правде» представитель партии «Слуга народа», в руководстве страны рассматривают вариант, при котором выборы могут отложить на длительный срок.
«Европейцы сказали: «Повоюйте еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги», — заявил собеседник издания.
По его словам, после этих сигналов украинский президент Владимир Зеленский поручил политическому руководству страны подготовить модель, при которой государственные институты смогут функционировать без проведения выборов в течение нескольких лет. В частности, обсуждается, как в такой ситуации будет работать Верховная Рада.
Как отметило издание, ранее в парламенте рассчитывали на скорое продвижение переговоров по урегулированию конфликта и последующее проведение выборов. Однако обострение ситуации на Ближнем Востоке, по данным источников, фактически поставило на паузу переговорный процесс в формате Россия — США — Украина. В результате многие украинские депутаты считают, что в ближайшее время выборов в стране не будет.
Один из членов руководства «Слуги народа» сообщил «Украинской правде», что конкретных сроков подготовки законодательства о выборах пока нет. По его словам, рабочая группа обсуждает различные сценарии и риски, однако пока без заметных результатов.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов считает, что подобные сигналы со стороны европейских партнеров подталкивают Киев к продолжению конфликта.
«То есть им опять сказали «Воюйте» — и они снова взяли под козырек! Как будто Бориска Джонсон, который им велел воевать в 2022-м, их ничему не научил. Он ведь тоже много чего обещал. И где он теперь?» — написал Корнилов в Telegram-канале.
По его словам, европейские обещания поддержки не дают гарантий долгосрочных результатов для Украины.
«Вот и сейчас некие европейцы что-то обещают Киеву. Но завтра эти европейцы уйдут, а украинцы будут гибнуть дальше», — резюмировал он.
«Мрачный сценарий» для Украины
На фоне затянувшегося конфликта и войны на Ближнем Востоке в Киеве растут опасения на счет дальнейших поставок западного вооружения. Как сообщило Politico со ссылкой на европейских чиновников и американских конгрессменов, война США с Ираном может серьезно повлиять на объем военной помощи Украине.
По данным издания, Вашингтон может перенаправить часть ракет для систем противовоздушной обороны на Ближний Восток. В таком случае Украина рискует столкнуться с сокращением поставок дорогостоящих боеприпасов для комплексов Patriot.
«Если [президент России Владимир] Путин и испытывал какое-либо давление с целью переговоров раньше, то сейчас оно исчезло», — заявил источник в Евросоюзе.
Он добавил, что США «прожигают» вооружения, которые Европа рассчитывала закупить для украинской армии, и «это очень мрачный сценарий». Как отметило Politico, интенсивное использование ракет ПВО США и их союзниками в Персидском заливе уже создало конкуренцию между европейскими странами, закупающими вооружения для ВСУ, и собственными потребностями Пентагона.
«Само собой разумеется, что это затронет Украину, поскольку в ближайшие месяцы США будут отдавать приоритет национальным потребностям», — заявил представитель одной из стран НАТО.
Ранее Владимир Зеленский также выражал обеспокоенность тем, что Киев может столкнуться с перебоями в поставках ракет для систем Patriot. Politico добавило, что производство таких ракет, включая модификацию PAC-3, занимает месяцы.
Один из чиновников заявил изданию, что опасается возможного пересмотра договоренностей и сокращения поставок. При этом компания Lockheed Martin, в том числе по требованию Белого дома, уже согласилась утроить производство ракет данного типа. Однако расширение производственных мощностей, как отметили авторы статьи, может занять годы.