«Повоюйте еще два года». Европа предложила Украине повременить с мирным соглашением

«УП» сообщила, что в Европе предложили Украине повоевать еще полтора-два года

В Европе предложили Киеву продолжать воевать еще полтора-два года и пообещали выделить деньги на этот период. Об этом «Украинской правде» рассказал источник во фракции «Слуга народа». По его словам, после этих консультаций президент Владимир Зеленский поручил проработать вариант, при котором выборы в стране могут не состояться в ближайшие годы. О реакции власти и ситуации в Раде — в материале «Газеты.Ru».

Сценарий без выборов

После консультаций с европейскими партнерами в Киеве начали обсуждать возможные политические сценарии на ближайшие годы. Как рассказал «Украинской правде» представитель партии «Слуга народа», в руководстве страны рассматривают вариант, при котором выборы могут отложить на длительный срок.

«Европейцы сказали: «Повоюйте еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги», — заявил собеседник издания.

По его словам, после этих сигналов украинский президент Владимир Зеленский поручил политическому руководству страны подготовить модель, при которой государственные институты смогут функционировать без проведения выборов в течение нескольких лет. В частности, обсуждается, как в такой ситуации будет работать Верховная Рада.

Как отметило издание, ранее в парламенте рассчитывали на скорое продвижение переговоров по урегулированию конфликта и последующее проведение выборов. Однако обострение ситуации на Ближнем Востоке, по данным источников, фактически поставило на паузу переговорный процесс в формате Россия — США — Украина. В результате многие украинские депутаты считают, что в ближайшее время выборов в стране не будет.

Один из членов руководства «Слуги народа» сообщил «Украинской правде», что конкретных сроков подготовки законодательства о выборах пока нет. По его словам, рабочая группа обсуждает различные сценарии и риски, однако пока без заметных результатов.

Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов считает, что подобные сигналы со стороны европейских партнеров подталкивают Киев к продолжению конфликта.

«То есть им опять сказали «Воюйте» — и они снова взяли под козырек! Как будто Бориска Джонсон, который им велел воевать в 2022-м, их ничему не научил. Он ведь тоже много чего обещал. И где он теперь?» — написал Корнилов в Telegram-канале.

По его словам, европейские обещания поддержки не дают гарантий долгосрочных результатов для Украины.

«Вот и сейчас некие европейцы что-то обещают Киеву. Но завтра эти европейцы уйдут, а украинцы будут гибнуть дальше», — резюмировал он.

«Мрачный сценарий» для Украины

На фоне затянувшегося конфликта и войны на Ближнем Востоке в Киеве растут опасения на счет дальнейших поставок западного вооружения. Как сообщило Politico со ссылкой на европейских чиновников и американских конгрессменов, война США с Ираном может серьезно повлиять на объем военной помощи Украине.

По данным издания, Вашингтон может перенаправить часть ракет для систем противовоздушной обороны на Ближний Восток. В таком случае Украина рискует столкнуться с сокращением поставок дорогостоящих боеприпасов для комплексов Patriot.

«Если [президент России Владимир] Путин и испытывал какое-либо давление с целью переговоров раньше, то сейчас оно исчезло», — заявил источник в Евросоюзе.

Он добавил, что США «прожигают» вооружения, которые Европа рассчитывала закупить для украинской армии, и «это очень мрачный сценарий». Как отметило Politico, интенсивное использование ракет ПВО США и их союзниками в Персидском заливе уже создало конкуренцию между европейскими странами, закупающими вооружения для ВСУ, и собственными потребностями Пентагона.

«Само собой разумеется, что это затронет Украину, поскольку в ближайшие месяцы США будут отдавать приоритет национальным потребностям» , — заявил представитель одной из стран НАТО.

Ранее Владимир Зеленский также выражал обеспокоенность тем, что Киев может столкнуться с перебоями в поставках ракет для систем Patriot. Politico добавило, что производство таких ракет, включая модификацию PAC-3, занимает месяцы.

Один из чиновников заявил изданию, что опасается возможного пересмотра договоренностей и сокращения поставок. При этом компания Lockheed Martin, в том числе по требованию Белого дома, уже согласилась утроить производство ракет данного типа. Однако расширение производственных мощностей, как отметили авторы статьи, может занять годы.