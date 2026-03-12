Российские хоккеисты стали главными претендентами на приз лучшему вратарю НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» стали главными кандидатами на награду «Везина Трофи».

Приз вручается лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам регулярного чемпионата. На первой строчке рейтинга расположился Василевский (71 очко, 11 первых мест), Сорокин занимает второе место (61, 4). Тройку претендентов замкнул канадец Логан Томпсон из «Вашингтон Кэпиталс» (30).

Василевский играет за «Тампу» с 2014 года. В сезоне 2022/2021 он вместе с командой завоевал Кубок Стэнли. Сорокин выступает за «Айлендерс» с 2020 года.

21 января IIHF продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

