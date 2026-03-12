Размер шрифта
Захарова заявила, что ЕС выдавливает энергоносители РФ со своего рынка

Захарова: ЕС продолжает выдавливать энергоносители РФ со своего рынка
Станислав Красильников/РИА Новости

Европейцы продолжают выдавливать российские энергоносители со своего рынка. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

»Еврокомиссия и наиболее воинственно настроенные страны — члены ЕС продолжают любыми средствами буквально выдавливать российские энергоносители со своего рынка. Ради чего? Чем будут заменять?» — сказала дипломат.

9 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что России не следует ждать, пока Европа «демонстративно захлопнет дверь» в вопросе поставок энергоносителей.

Российский лидер напомнил: страны Европейского союза (ЕС) в апреле планируют ввести дополнительные ограничения на покупку энергоносителей из РФ. В связи с этим правительству уже поручили оценить возможность и целесообразность прекращения поставок сырья в ЕС, отметил глава государства.

Ранее аналитик рассказал, какие отрасли в ЕС пострадают от роста цен на нефть.

 
