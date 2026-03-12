Новый верховный лидер Ирана заявил, что потребует компенсаций от США

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Исламская Республика потребует от США и Израиля компенсаций за нанесенный в результате атак ущерб. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Важно подчеркнуть, что в любом случае мы будем требовать от противника компенсацию, и если он откажется, мы захватим столько его имущества, сколько сочтем нужным, а если это невозможно, мы уничтожим эквивалентное количество его имущества», — сказано в обращении Хаменеи, которое было зачитано по телевидению и опубликовано иранскими СМИ.

В заявлении верховного лидера также отмечается необходимость определить и реализовать достаточные меры для компенсации финансового ущерба, причиненного объектам и личному имуществу. Хаменеи подчеркнул, что эти задачи входят в обязанности соответствующих должностных лиц.

Незадолго до этого появились сообщения, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара и в данный момент находится в коме.

В начале текущей недели Совет экспертов Ирана назначил Моджтабу Хаменеи на должность верховного лидера страны. Политик является сыном бывшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате атаки США и Израиля на государства 28 февраля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что президент США недоволен избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана.