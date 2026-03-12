Арктические учения НАТО пошли не по плану из-за отвода техники на Ближний Восток

Defence News: страны НАТО забирают технику с учений в Арктике на Ближний Восток

Некоторые страны НАТО начали срочно выводить боевые корабли и авиацию из крупнейших арктических учений альянса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Defence News.

Маневры, стартовавшие 9 марта и запланированные до 19-го числа, должны были продемонстрировать мощь объединенных сил военного блока. Однако, по данным издания, итальянский эсминец Andrea Doria, который готовился к участию в учениях, несколько дней назад был вынужден взять курс обратно на родину.

Кроме того, в маневрах не задействована эскадрилья истребителей F-35B Корпуса морской пехоты США. В американском военном ведомстве из соображений безопасности отказались комментировать, были ли эти самолеты перенаправлены в зону ближневосточного конфликта.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, НАТО давно рассматривает сценарии возможного противостояния с Россией в Арктике и именно поэтому усиливает военное присутствие в регионе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

