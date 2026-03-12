Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Армия

Арктические учения НАТО пошли не по плану из-за отвода техники на Ближний Восток

Defence News: страны НАТО забирают технику с учений в Арктике на Ближний Восток
IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Некоторые страны НАТО начали срочно выводить боевые корабли и авиацию из крупнейших арктических учений альянса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Defence News.

Маневры, стартовавшие 9 марта и запланированные до 19-го числа, должны были продемонстрировать мощь объединенных сил военного блока. Однако, по данным издания, итальянский эсминец Andrea Doria, который готовился к участию в учениях, несколько дней назад был вынужден взять курс обратно на родину.

Кроме того, в маневрах не задействована эскадрилья истребителей F-35B Корпуса морской пехоты США. В американском военном ведомстве из соображений безопасности отказались комментировать, были ли эти самолеты перенаправлены в зону ближневосточного конфликта.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, НАТО давно рассматривает сценарии возможного противостояния с Россией в Арктике и именно поэтому усиливает военное присутствие в регионе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в России придумали ответ на арктические учения НАТО.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!