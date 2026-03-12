Мать 10 детей 25 лет держала дома рабыню, выбивала ей зубы и заливала химией

Жительница Британии более 20 лет держала в своем доме женщину, которую считала рабыней. Об этом сообщает The Independent.

О том, что британка по имени Аманда Уиксон держит у себя пленницу, сотрудники полиции узнали от сына хозяйки дома. В одной из комнат они нашли истощенную женщину, а само помещение описали как «тюремную камеру».

Выяснилось, что в этом доме пострадавшая жила 25 лет. Она переехала в жилье вместе с десятью детьми Уиксон и с тех пор находилась в рабстве. Ее заставляли убирать дом, лишали еды и возможности мыться – пострадавшая питалась объедками и не следила за гигиеной.

Помимо этого, ее били метлой и выбивали зубы. Помимо этого, заливали в горло жидкость для мытья посуды, брызгали отбеливателем на лицо и несколько раз брили налысо.

Дети женщины также страдали. Они не ходили в школу, у них были гнилые зубы и вши.

Уинсон отрицала все обвинения, но ее все равно отправили в тюрьму.

Сейчас бывшая пленница живет в другой семье и учится в колледже.

