Ростовчанка бросила окровавленных младенцев-близнецов в магазине и попала под суд

В Ростове осудили женщину, бросившую окровавленных близнецов в магазине
Суд вынес приговор жительнице Ростовской области, которая привезла своих окровавленных близнецов в один из магазинов Таганрога. Об этом сообщает DonDay.

По данным издания, во время разбирательств фигурантка не смогла рассказать о произошедшем. Помимо этого, ответственность за ситуацию с детьми она перекладывала на других.

При этом свидетели рассказали о действиях женщины, которые указывали на ее вину. Например, таксист, подвозивший ее, сообщил, что пассажирка оставила детей на заднем сидении, а сама разместилась на переднем, во время поездки попивая алкоголь.

Суд приговорил россиянку к 18 годам лишения свободы.

Шестимесячных мальчиков-близнецов обнаружили в алкомаркете Таганрога в 2024 году. По предварительным данным, женщина избила их и принесла в люльках в торговую точку. Одного из мальчиков спасти не смогли, второго направили в больницу.

В беседе с правоохранителями мать заявляла, что дети мешали ей спать.

Ранее на Кубани отец пытал детей электрошокером.

 
