В МИД России рассказали о контактах по урегулированию на Ближнем Востоке

Россия в настоящее время ведет интенсивные контакты по теме урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом во время брифинга с журналистами рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Москва не просто знает, что надо делать для стабилизации ситуации вокруг Ирана, но и сформулировала соответствующие предложения.

«Сейчас, в том числе и по ним, идут интенсивные контакты, опять же, повторю, в том числе и по линии министерства иностранных дел нашей страны», — сказала дипломат.

11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова внести вклад для восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке.

За день до этого он рассказал, что Россия готова оказать содействие при стабилизации ситуации вокруг Ирана. По словам представителя Кремля, глава государства Владимир Путин еще до начала боевых действий предлагал различные варианты посредничества. При этом после недавнего телефонного разговора российского лидера с американским коллегой нельзя сделать вывод, что Москва могла бы стать посредником, подчеркнул Песков.

Ранее в Кремле сообщили о постоянном контакте с иранским руководством.