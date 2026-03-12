В НАТО назвали срок полного перевооружения Европы

Европейские страны смогут полностью перевооружиться к 2035 году, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам ВС сената США. Стенограмма опубликована на сайте верхней палаты парламента.

Гринкевич обнадеживающе оценил перспективы восстановления оборонного потенциала союзников США. По словам генерала, процесс пойдет по нарастающей по мере оздоровления европейской военно-промышленной базы.

Инвестиции в оборонный комплекс будут постепенно увеличиваться, что сначала приведет к медленному, а затем к стремительному наращиванию военных мощностей, спрогнозировал военачальник.

«К концу текущего десятилетия они [европейские страны] добьются огромного прогресса в этом», — подчеркнул Гринкевич, уточнив, что финальной точкой перевооружения Европы станет 2035 год.

В начале февраля по итогам недели прошедших в Брюсселе профильных конференций еврочиновники пришли к выводу о том, что между правительствами стран Евросоюза и европейской оборонной промышленностью сохраняются серьезные разногласия, мешающие реализации плана перевооружения. Журналист Лиза Хазелдин в статье для издания The Spectator написала, что ЕС все еще не готов к реальной оценке необходимых изменений в сфере безопасности.

