США заявили о переброске ПВО из Европы на Ближний Восток

США сократили количество средств противовоздушной обороны (ПВО) в Европе, перенаправив часть из них на Ближний Восток. Об этом заявил в ходе слушаний в сенате США главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич, передает РИА Новости.

«Я задействовал некоторые средства ПВО нашего Европейского командования (EUCOM) для защиты ряда наших союзников по НАТО — также рядом с Ближнем Востоком, если можно так выразиться, в восточной части Средиземного моря», — сказал он.

Гринкевич отметил, что переброска установок была необходима в связи с начатой операцией США и Израиля против Ирана. Генерал добавил, что на Ближнем Востоке у США «имеется широкий спектр возможностей противовоздушной обороны».

До этого главком НАТО не стал возлагать на Вашингтон ответственность за удар по школе для девочек в Иране, назвав произошедшее «цепочкой ошибок».

Он отметил, что в своей карьере старается сделать все, чтобы избежать причинения вреда гражданскому населению, и остается «абсолютно привержен» этому.

Ранее США заявили о продолжении поставок оружия Киеву.