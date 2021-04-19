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Опустевший город: Стамбул во время роста заболеваемости COVID-19

Улицы турецких городов опустели – в стране с начала апреля отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19. В пятницу, 16 апреля, здесь было отмечено рекордное число новых заболевших – более 63 тыс. человек. Туристы из России с 15 апреля по 1 июня не могут попасть в Турцию, по крайней мере, чартерными рейсами или по турпутевке, хотя полностью наша страна не прервала авиационное сообщение с государством.

Впрочем, и сами жители Турции ограничены в свободе передвижения: с 12 апреля по 12 мая, то есть в течение месяца Рамадан, здесь действует комендантский час с 21.00 до 5.00. А в 58 городах провинций, где живет 80% населения Турции, ограничения еще строже – там нельзя выходить на улицы в субботу и воскресенье. Сдержать распространение коронавирусной инфекции власти Турции попытались также, наложив запрет на обслуживание гостей в ресторанах – еду там подают только навынос.

Ситуация в Стамбуле в период резкого роста заболеваемости COVID-19 — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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Закрытые магазины на одной из улиц неподалеку от Гранд-базара в Стамбуле, 18 апреля 2021 года Закрытые магазины на одной из улиц неподалеку от Гранд-базара в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Люди на одной из улиц в центре Стамбула, 18 апреля 2021 года Люди на одной из улиц в центре Стамбула, 18 апреля 2021 года
Пустые улицы в Стамбуле, 18 апреля 2021 года Пустые улицы в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Закрытые магазины на одной из улиц неподалеку от Гранд-базара в Стамбуле, 18 апреля 2021 года Закрытые магазины на одной из улиц неподалеку от Гранд-базара в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Таблички на входе в закрытую мечеть на одной из улиц в Стамбуле, 18 апреля 2021 года Таблички на входе в закрытую мечеть на одной из улиц в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Пустая площадь возле мечети в Стамбуле, 18 апреля 2021 года Пустая площадь возле мечети в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Пустые улицы в Стамбуле, 18 апреля 2021 года Пустые улицы в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Пустые столики в закрытом кафе в Стамбуле, 18 апреля 2021 года Пустые столики в закрытом кафе в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Пустые улицы неподалеку от Гранд-базара в Стамбуле, 18 апреля 2021 года Пустые улицы неподалеку от Гранд-базара в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Люди на площади возле мечети в Стамбуле, 18 апреля 2021 года Люди на площади возле мечети в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Пустые улицы неподалеку от Гранд-базара в Стамбуле, 18 апреля 2021 года Пустые улицы неподалеку от Гранд-базара в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Мужчина возле закрытого магазина в Стамбуле, 18 апреля 2021 года Мужчина возле закрытого магазина в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Вид на Мечеть Султанахмет в Стамбуле, апрель 2021 года Вид на Мечеть Султанахмет в Стамбуле, апрель 2021 года
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Люди на одной из улиц в центре Стамбула, 18 апреля 2021 года
Пустые улицы в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Закрытые магазины на одной из улиц неподалеку от Гранд-базара в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Таблички на входе в закрытую мечеть на одной из улиц в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Пустая площадь возле мечети в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Пустые улицы в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Пустые столики в закрытом кафе в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Пустые улицы неподалеку от Гранд-базара в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Люди на площади возле мечети в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Пустые улицы неподалеку от Гранд-базара в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Мужчина возле закрытого магазина в Стамбуле, 18 апреля 2021 года
Вид на Мечеть Султанахмет в Стамбуле, апрель 2021 года
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