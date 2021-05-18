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Побит рекорд XIX века: как москвичи переживают аномальную жару

В Москве побит абсолютный температурный рекорд для 18 мая — в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ к середине дня во вторник воздух прогрелся до +29,2°C. Ранее рекорд для 18 мая фиксировали в 1897 и 1898 годах, тогда температура составляла 29,1°C. «Но это еще не конец, воздух продолжит нагреваться», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Окончательное значение нового абсолютного максимума температуры для 18 мая за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений станет известно к исходу дня. В столичном метеобюро отметили, что аномальная жара 17 и 18 мая привела к отклонению температуры от средней климатической нормы на 8-9 градусов.

Синоптики предупреждали, что с 11:00 до 17:00 вторника в столице ожидается сильная жара с температурой воздуха 30-32 градусов, второй день подряд в городе сохраняется предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности.

Накануне Москва побила температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году. Опорная метеостанция города на ВДНХ зафиксировала температуру 30,6°C. Синоптики обещают, что со среды, 19 мая, характер погоды в столичном регионе начнет меняться: температура воздуха не превысит 25-27°C, ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

О том, как москвичи переживают аномальную жару — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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Девушка на Крымском мосту в Москве, 18 мая 2021 года Девушка на Крымском мосту в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка загорает у пруда на ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года Девушка загорает у пруда на ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года
Люди идут по Никольской улице в Москве, 18 мая 2021 года Люди идут по Никольской улице в Москве, 18 мая 2021 года
Молодой человек в парке искусств &laquo;Музеон&raquo; в Москве, 18 мая 2021 года Молодой человек в парке искусств &laquo;Музеон&raquo; в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка с ребенком в парке искусств &laquo;Музеон&raquo; в Москве, 18 мая 2021 года Девушка с ребенком в парке искусств &laquo;Музеон&raquo; в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка загорает у пруда на ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года Девушка загорает у пруда на ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года
Посетители гуляют по ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года Посетители гуляют по ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года
Девочка играет среди фонтанов в Москве в жаркую погоду, 18 мая 2021 года Девочка играет среди фонтанов в Москве в жаркую погоду, 18 мая 2021 года
Мужчина загорает на ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года Мужчина загорает на ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка с ребенком гуляют по ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года Девушка с ребенком гуляют по ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка отдыхает под солнцем на Никольской улице в Москве, 18 мая 2021 года Девушка отдыхает под солнцем на Никольской улице в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка в парке искусств &laquo;Музеон&raquo; в Москве, 18 мая 2021 года Девушка в парке искусств &laquo;Музеон&raquo; в Москве, 18 мая 2021 года
Мужчина в парке искусств &laquo;Музеон&raquo; в Москве, 18 мая 2021 года Мужчина в парке искусств &laquo;Музеон&raquo; в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка в парке искусств &laquo;Музеон&raquo; в Москве, 18 мая 2021 года Девушка в парке искусств &laquo;Музеон&raquo; в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка загорает у пруда на ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года Девушка загорает у пруда на ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года
Девушки в парке искусств &laquo;Музеон&raquo; в Москве, 18 мая 2021 года Девушки в парке искусств &laquo;Музеон&raquo; в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка загорает на ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года Девушка загорает на ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года
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Девушка на Крымском мосту в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка загорает у пруда на ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года
Люди идут по Никольской улице в Москве, 18 мая 2021 года
Молодой человек в парке искусств «Музеон» в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка с ребенком в парке искусств «Музеон» в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка загорает у пруда на ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года
Посетители гуляют по ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года
Девочка играет среди фонтанов в Москве в жаркую погоду, 18 мая 2021 года
Мужчина загорает на ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка с ребенком гуляют по ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка отдыхает под солнцем на Никольской улице в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка в парке искусств «Музеон» в Москве, 18 мая 2021 года
Мужчина в парке искусств «Музеон» в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка в парке искусств «Музеон» в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка загорает у пруда на ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года
Девушки в парке искусств «Музеон» в Москве, 18 мая 2021 года
Девушка загорает на ВДНХ в Москве, 18 мая 2021 года
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