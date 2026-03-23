Стало известно о нескольких взрывах в районе Гатчины

В районе Гатчины Ленинградской области произошло несколько взрывов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, были слышны несколько глухих и басовитых взрывов. Очевидцы утверждают, что видели вспышки в небе. От громких звуков сработала автомобильная сигнализация.

23 марта сообщалось, что около 10 самолетов не могут сесть в петербургском аэропорту Пулково из-за введенных ограничений.

Незадолго до этого в пресс-службе Пулково заявили, что в аэропорту 29 рейсов отменены на вылет из-за ранее введенных ограничений. При этом 36 рейсов задержаны.

22 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за минувший день силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотных летательных аппаратов над регионом. Десятый дрон был уничтожен в районе деревни Ижора Гатчинского района. В результате этого взрывной волной было повреждено остекление в трех квартирах, а также произошло возгорание сухой травы.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.