Ротенберг заявил, что Овечкин может еще долгие годы играть в НХЛ

Ротенберг: Овечкин в такой отличной форме, что может играть в НХЛ еще долго

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о 1000-й шайбе Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф. Его слова приводит «Матч ТВ».

«История произошла на наших глазах! Когда Саша вернется в Россию после сезона НХЛ, мы все будем отмечать его 1000‑й гол. Он в такой отличной форме, что может играть в НХЛ еще долгие годы. Я думаю, Ови идет шаг за шагом к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки по шайбам, включая плей‑офф. Вся Россия, вся хоккейная семья болеет за Сашу», — заявил Ротенберг.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Гол, забитый в третьем периоде, стал для него 26-м в текущем сезоне. Всего Овечкин забросил 923 шайбы в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 игре в плей-офф.

Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее в НХЛ заявили, что Овечкин поднял престиж и репутацию хоккея.