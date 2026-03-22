«Отчаянное состояние». Британцев шокировала новость о возможности Ирана ударить по Лондону

«Предупредительный выстрел» для Британии
После попытки удара Ирана по американо-британской базе Диего-Гарсия, расположенной примерно в 4000 км от Тегерана, в Великобритании всерьез заговорили о собственной уязвимости. Как сообщила The Telegraph со ссылкой на источники, королевство фактически не было готово к отражению атак баллистическими ракетами на такой дистанции.
Один из высокопоставленных источников в оборонном ведомстве заявил, что возможности ПВО страны ограничены.
Он охарактеризовал ситуацию как «ужасную», подчеркнув, что навык противодействия баллистическим угрозам в Великобритании «очень низок».
О проблемах обороны говорил и бывший вице-маршал авиации Шон Белл. По его словам, во времена холодной войны у страны были системы Bloodhound, однако затем из-за недостатка инвестиций возможности защиты заметно сократились. В результате, если ракета была бы запущена в сторону Британии, у нее, в отличие от Израиля или США, могло не оказаться средств для перехвата.
Как уточнила газета, фактически единственным элементом противоракетной защиты оставались шесть эсминцев типа 45 с системами Sea Viper. Однако их возможности ограничивались дальностью около 120 км, а часть кораблей не находилась в полной боевой готовности.
Журналисты также подчеркнули, что наземных систем ПВО для перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет в Великобритании не было. В этих условиях Лондон был бы вынужден рассчитывать на помощь союзников по НАТО.
На этом фоне британские официальные лица назвали неудавшуюся атаку Ирана на Диего-Гарсия «предупредительным выстрелом» в адрес страны.
Предупреждения и внутренние риски
На фоне обсуждения ракетной угрозы британские СМИ напоминают, что опасения по поводу действий Ирана звучат уже не первый год. Как сообщила Daily Mail, еще в 1999 году после данных израильской разведки Моссад британские службы безопасности раскрыли в Лондоне подпольное производство взрывчатки, связанное с «Хезболлой», и изъяли около трех тонн аммиачной селитры. По словам источников, это стало серьезным сигналом для MI5.
Бывший советник правительства по вопросам политического насилия лорд Уолни предупредил, что текущая стратегия Ирана действительно может затронуть и территорию Великобритании.
«Дикий и разрозненный подход Ирана к бомбардировкам всех соседей по Персидскому заливу должен стать предупреждением для западных стран о том, что может произойти внутри страны <…> У тебя отчаянное состояние, и у тебя есть остаточная способность нанести удар. Службы безопасности будут в состоянии повышенной готовности», — рассказал он.
Авторы статьи отметили, что угроза рассматривается шире, чем только возможный ракетный удар. Речь идет и о внутренней безопасности — активности сторонников иранского режима и связанных с ним структур.
«Десятилетиями велась постоянная попытка создать сеть мягкой силы для продвижения интересов иранского режима и ослабления либеральной демократии Великобритании», — отметил лорд Уолни.
По его словам, подобные процессы используют особенности британского общества. Журналисты пришли к выводу, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке подобные факторы могут усилить риски для безопасности внутри страны.
Угроза не подтвердилась
В связи с этим британские власти заявили, что не располагают подтвержденными данными о наличии у Ирана ракет, способных достичь территории Великобритании. Министр жилищного хозяйства Стив Рид в интервью «Би-би-си» подчеркнул, что подобных оценок на данный момент нет.
«Нет оценки, которая бы это подтверждала»,
— процитировал его «Интерфакс».
По словам министра, у Лондона также нет сведений о том, что Иран рассматривает Великобританию как цель.
«Нет конкретных данных о том, что иранцы нацелены на Великобританию — или даже могли бы, если бы захотели», — отметил Рид, комментируя заявления Армии обороны Израиля о возможностях иранских ракет.
При этом он отказался раскрывать детали недавней попытки удара по базе Диего-Гарсия, сославшись на секретность. Ранее сообщалось, что Иран запустил по объекту две баллистические ракеты средней дальности, однако ни одна из них не достигла цели.
В свою очередь, в ЦАХАЛ заявили, что Тегеран уже ведет разработки ракет, способных поражать цели в Европе.
«Мы говорили об этом: иранский террористический режим представляет глобальную угрозу. Теперь он с ракетами, способными достичь Лондона, Парижа или Берлина», — объяснили израильские военные.
Британское минобороны также отреагировало на ситуацию, назвав действия Ирана угрозой для страны и ее союзников. В ведомстве назвали атаки «безрассудными», а Ормузский пролив назвали находящимся «в заложниках» у Тегерана.