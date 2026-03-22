«Отчаянное состояние». Британцев шокировала новость о возможности Ирана ударить по Лондону

The Telegraph: ракеты Ирана могут долететь до Лондона, ПВО для их перехвата нет

Иранские ракеты и беспилотники теоретически способны достигать Лондона — к такому выводу пришла британская The Telegraph на фоне ударов по базе Диего-Гарсия. В Лондоне признают уязвимость воздушного пространства и предупреждают о возможной угрозе для союзников США. Насколько реальна опасность и что об этом говорят европейские эксперты — в материале «Газеты.Ru».

«Предупредительный выстрел» для Британии

После попытки удара Ирана по американо-британской базе Диего-Гарсия, расположенной примерно в 4000 км от Тегерана, в Великобритании всерьез заговорили о собственной уязвимости. Как сообщила The Telegraph со ссылкой на источники, королевство фактически не было готово к отражению атак баллистическими ракетами на такой дистанции.

Один из высокопоставленных источников в оборонном ведомстве заявил, что возможности ПВО страны ограничены.

Он охарактеризовал ситуацию как «ужасную», подчеркнув, что навык противодействия баллистическим угрозам в Великобритании «очень низок».

О проблемах обороны говорил и бывший вице-маршал авиации Шон Белл. По его словам, во времена холодной войны у страны были системы Bloodhound, однако затем из-за недостатка инвестиций возможности защиты заметно сократились. В результате, если ракета была бы запущена в сторону Британии, у нее, в отличие от Израиля или США, могло не оказаться средств для перехвата.

Как уточнила газета, фактически единственным элементом противоракетной защиты оставались шесть эсминцев типа 45 с системами Sea Viper. Однако их возможности ограничивались дальностью около 120 км, а часть кораблей не находилась в полной боевой готовности.

Журналисты также подчеркнули, что наземных систем ПВО для перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет в Великобритании не было. В этих условиях Лондон был бы вынужден рассчитывать на помощь союзников по НАТО.

На этом фоне британские официальные лица назвали неудавшуюся атаку Ирана на Диего-Гарсия «предупредительным выстрелом» в адрес страны.

Предупреждения и внутренние риски

На фоне обсуждения ракетной угрозы британские СМИ напоминают, что опасения по поводу действий Ирана звучат уже не первый год. Как сообщила Daily Mail, еще в 1999 году после данных израильской разведки Моссад британские службы безопасности раскрыли в Лондоне подпольное производство взрывчатки, связанное с «Хезболлой», и изъяли около трех тонн аммиачной селитры. По словам источников, это стало серьезным сигналом для MI5 .

Бывший советник правительства по вопросам политического насилия лорд Уолни предупредил, что текущая стратегия Ирана действительно может затронуть и территорию Великобритании.

«Дикий и разрозненный подход Ирана к бомбардировкам всех соседей по Персидскому заливу должен стать предупреждением для западных стран о том, что может произойти внутри страны <…> У тебя отчаянное состояние, и у тебя есть остаточная способность нанести удар. Службы безопасности будут в состоянии повышенной готовности», — рассказал он.

Авторы статьи отметили, что угроза рассматривается шире, чем только возможный ракетный удар. Речь идет и о внутренней безопасности — активности сторонников иранского режима и связанных с ним структур.

«Десятилетиями велась постоянная попытка создать сеть мягкой силы для продвижения интересов иранского режима и ослабления либеральной демократии Великобритании», — отметил лорд Уолни.

По его словам, подобные процессы используют особенности британского общества. Журналисты пришли к выводу, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке подобные факторы могут усилить риски для безопасности внутри страны .

Угроза не подтвердилась

В связи с этим британские власти заявили, что не располагают подтвержденными данными о наличии у Ирана ракет, способных достичь территории Великобритании. Министр жилищного хозяйства Стив Рид в интервью «Би-би-си» подчеркнул, что подобных оценок на данный момент нет.

«Нет оценки, которая бы это подтверждала»,

— процитировал его «Интерфакс».

По словам министра, у Лондона также нет сведений о том, что Иран рассматривает Великобританию как цель.

«Нет конкретных данных о том, что иранцы нацелены на Великобританию — или даже могли бы, если бы захотели», — отметил Рид, комментируя заявления Армии обороны Израиля о возможностях иранских ракет.

При этом он отказался раскрывать детали недавней попытки удара по базе Диего-Гарсия, сославшись на секретность. Ранее сообщалось, что Иран запустил по объекту две баллистические ракеты средней дальности, однако ни одна из них не достигла цели.

В свою очередь, в ЦАХАЛ заявили, что Тегеран уже ведет разработки ракет, способных поражать цели в Европе.

«Мы говорили об этом: иранский террористический режим представляет глобальную угрозу. Теперь он с ракетами, способными достичь Лондона, Парижа или Берлина», — объяснили израильские военные.