В Москве выразили надежду, что Вашингтон отменит дискриминационые визовые требования

МИД: Россия рассчитывает на отмену дискриминационных визовых требований США
Москва рассчитывает на отмену Вашингтоном дискриминационных визовых требований к гражданам России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что американские власти всё же отменят существующие дискриминационные визовые требования к россиянам, в том числе и в контексте предстоящего летом Чемпионата мира по футболу, большинство матчей которого пройдёт в Соединенных Штатах.

В МИД отметили, что несмотря на достигнутую главами России и США договорённость о необходимости восстановления двусторонних отношений, российские дети по вине американского госдепартамента подвергаются унизительной и, по сути, безосновательной практике получения виз в третьих странах. При этом подростки из США ограждены от подобной политизации, они посещают Россию и отдыхают в «Артеке» без препятствий.

4 февраля официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что политика западных стран в отношении иностранных студентов, которых ограничивают в получении или продлении виз, иногда доходит до уровня ксенофобии.

Ранее сообщалось, что российский бизнес стал чаще обращаться за шенгенскими визами.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!