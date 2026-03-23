В Гатчинском районе Ленинградской области сбит 11-й дрон

Евгений Биятов/РИА Новости

Над Гатчинским районом Ленинградской области уничтожили 11-й по счету беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он уточнил, что по предварительной информации пострадавших и разрушений нет.

23 марта местные жители сообщили, что в районе Гатчины произошло несколько взрывов.

В пресс-службе Пулково заявили, что в аэропорту 29 рейсов отменены на вылет из-за ранее введенных ограничений. При этом 36 рейсов задержаны.

За день до этого Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотных летательных аппаратов над регионом. Десятый дрон был уничтожен в районе деревни Ижора Гатчинского района. В результате этого взрывной волной было повреждено остекление в трех квартирах, а также произошло возгорание сухой травы.

Новость дополняется.

 
Кинопремьеры апреля-2026: Зендея выходит замуж за Паттинсона, а Серебряков и Деревянко ищут кровожадного зайца
