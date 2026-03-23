В Пакистане рассказал о посредничестве между Ираном и странами Персидского залива

Пакистан выступает посредником между Ираном и cтранами Персидского залива, которые атаковала Исламская Республика. Об этом в интервью «Известиям» заявил пакистанский посол в России Файсал Нияз Тирмизи.

По словам дипломата, его страна играет роль «честного» посредника.

«В частности, наш премьер-министр был в Эр-Рияде неделю назад. И мы пытаемся урегулировать конфликт, ведь в случае эскалации он станет катастрофой для всего мира», — сказал Тирмизи.

Он обратил внимание, что все эти страны являются исламскими государствами. В этой связи посол заявил, что пакистанская сторона хочет, чтобы конфликт на Ближнем Востоке «завершился как можно скорее, а территориальный суверенитет и целостность всех стран были сохранены».

Он добавил, что Пакистан «пытается быть голосом разума и мира в этом регионе».

22 марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что арабские страны направили Ирану «последнее предупреждение» на фоне ударов по объектам, расположенным на их территории.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о готовности к затяжной войне.