Иран применил обходящие американские системы ПВО ракеты

Военные Ирана в ходе атаки на заводы в Катаре применили ракеты, которые обходят американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на неназванного чиновника.

«Атаки на комплекс QatarEnergy <...> включали передовые ракеты — маневренные и способные обходить сделанные в США системы противовоздушной обороны Patriot», — сказано в сообщении.

Речь идет о газовых предприятиях в Рас-Лаффане. Они были атакованы 18 и 19 марта. Удары стали ответом на нападение на иранское месторождение «Южный Парс».

18 марта ВВС Израиля атаковали объекты иранской нефтяной промышленности месторождения «Южный Парс» и района Ассалуйе. В Тегеране заявили о подготовке жесткого ответного удара. В качестве возможных целей назывались объекты энергетической инфраструктуры в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре — в Исламской Республике их теперь рассматривают как «законные цели».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

