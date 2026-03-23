23 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 23 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

23 марта в России поздравляют работников гидрометеорологической службы. В мире вспоминают о важности сохранения популяции медведей, а в США отмечают Национальный день щенков, привлекая внимание к проблеме бездомных животных. У православных верующих сегодня начинается пятая седмица Великого поста, до Пасхи остается менее трех недель. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 23 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 23 марта

* Всемирный метеорологический день

23 марта 1950 года была создана Всемирная метеорологическая организация (ВМО), спустя десятилетие эту дату по инициативе ООН стали отмечать как Всемирный метеорологический день. Праздник подчеркивает важную роль метеорологии и ее влияние на экономику и повседневную жизнь миллионов людей. Каждый год ВМО выбирает определенную тему для празднования, в 2026 году — «Наблюдая сегодня, защищаем завтра».

* День работников гидрометеорологической службы России

В отличие от метеорологов, гидрометеорологи изучают еще и водные объекты — водный режим, осадки, стоки рек, их влияние на климат и хозяйство. Эти специалисты предупреждают о возможных природных катаклизмах. Профессиональный праздник учредили в 2008 году, он приурочен ко Всемирному метеорологическому дню.

* День Конституции Чеченской Республики

Сегодня в Чеченской Республике отмечают годовщину принятия основного закона региона. Конституция была утверждена на всенародном референдуме в 2003 году. В ней закреплен статус Чечни как неотъемлемой части Российской Федерации, а также основы политического и общественного устройства республики. Этот день в регионе является выходным и сопровождается торжественными мероприятиями.

* Всемирный день медведя

Медведи — одни из самых древних хищников. Их род появился около 5–6 млн лет назад, а предки — около 20–30 млн лет назад. Эти млекопитающие обитают на всех континентах планеты, кроме Австралии и Антарктиды. Лидер по численности бурых медведей — Россия, ученые насчитывают на ее территории около 300 тыс. особей. Экологический праздник призван привлечь внимание к защите хищников, сохранению их среды обитания и борьбе с браконьерством. Часто эту дату символически связывают с пробуждением косолапых от зимней спячки.

Интересно Бурые медведи спят по 5-7 месяцев в году. Это помогает им выжить в условиях отсутствия пищи, низких температур и высокого снежного покрова.

* День красивого взгляда

Другое название этого праздника — День специалиста по работе с бровями и ресницами. Поздравления сегодня принимают мастера бьюти-индустрии, которые помогают подчеркнуть красоту глаз и сделать взгляд выразительным.

Какие праздники отмечают 23 марта в других странах

Национальный день щенков — США. Инициатором праздника, который отмечают с 2006 года, выступила эксперт по домашним питомцам Коллин Пейдж. Его цель — привлечь внимание к проблеме бездомных животных. В праздник проходят мероприятия, направленные на поддержку приютов и пропаганду ответственного отношения к братьям нашим меньшим.

День Республики — Пакистан. В этот день в 1956 году в Пакистане приняли первую конституцию. Страна официально перестала быть британским доминионом самоуправляющейся частью империи и провозглашена Исламской Республикой Пакистан. Согласно документу, президент Пакистана должен быть мусульманином. Этот день в стране — официальный выходной. В столице Исламабаде проходит военный парад и торжественные мероприятия.

Религиозные праздники 23 марта

* Начало 5-й седмицы Великого поста

Понедельник пятой недели Великого поста — это время, когда верующие уже прошли уже более половины пути к Пасхе и продолжают придерживаться ограничений и строгого поста. По уставу в этот день предписывается сухоядение: разрешена невареная растительная пища без добавления растительного масла.

* День памяти преподобной Анастасии Патрикии

Святая Анастасия родилась в Константинополе в VI веке в знатной семье. Рано овдовев, она решила посвятить жизнь Богу, раздала имущество и тайно уехала в Александрию, где основала небольшой монастырь. На ней задумал жениться император Юстиниан, также овдовевший после смерти супруги. Но Анастасия решила сохранить обет, данный Богу, и обратилась за помощью к авве Даниилу. Он постриг ее, облачил в мужскую одежду, назвав Анастасием-евнухом, и поселил в отдаленной пещере. В течение 28 лет она жила в строгом затворе, принимая хлеб и воду от одного инока раз в неделю, пока не скончалась около 567–568 года.

23 марта Православная церковь также чтит память: • мучеников Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона (Серапиона), Папия, Леонида и мучениц Хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных многих;

• мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих;

• праведного Павла Таганрогского;

• священномученика Димитрия Легейдо. Католическая церковь в этот день вспоминает: • святую, монахиню Рафку Пьетру Хобок Ар-Райес;

• святого Торибио де Могровехо.

Народные праздники и приметы 23 марта

Василиса — вешней воды указательница

На Руси святую мученицу Василису Коринфскую, пострадавшую за веру в III веке, почитали как покровительницу весенних вод. С этого дня наши предки начинали внимательно следить за ручьями: если вода текла быстро, это предвещало дружную весну и разлив рек, что сулило плодородие. Если же вода задерживалась — стоило ждать затяжной весны.

Чтобы защитить дворы и погреба от подтопления, крестьяне рыли канавы для отвода воды. В этот день также проводили генеральную уборку дома: зажигали лампаду или красную свечу, окуривали помещения и окропляли углы святой водой, веря, что это поможет очистить жилище от зимнего застоя. Хозяйки старались порадовать своих близких вкусной едой и выпечкой.

Приметы

Синие облака на небе — к теплу и дождю.

Холодный ветер — зима еще задержится.

Гроза в этот день — к богатому урожаю.

Какие исторические события произошли 23 марта

* 1839 год — выражение «O.K.» впервые появилось в газете Boston Morning Post. В то время оно воспринималось как шуточное сокращение «oll korrekt». В современном языке используется как аналог «ладно», «да», «все в порядке», «хорошо» или «правильно».

* 1841 год — в Лондоне фотограф Ричард Биэрд открыл первое в Европе профессиональное фотоателье. С этого момента фотография стала доступна широкой публике.

* 1876 год — русский инженер и изобретатель Павел Яблочков получил патент на электрическую лампочку, вошедшую в историю как «свеча Яблочкова».

* 1891 год — во время футбольного матча между сборными Севера и Юга Англии впервые на воротах была использована сетка.

* 1919 год — Бенито Муссолини основал в Милане Итальянский союз борьбы. На митинге были названы основные принципы этого движения, ставшие основой для создания фашистского режима в Италии.

* 2001 год — в южной части Тихого океана вблизи островов Фиджи была затоплена советская и российская орбитальная станция «Мир».

* 2019 год — столица Казахстана, город Астана, официально переименована в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. 17 сентября 2022 года городу было возвращено прежнее название — Астана.

Дни рождения и юбилеи 23 марта

* В 1770 году родился граф Петр Толстой — русский военный деятель эпохи наполеоновских войн, генерал от инфантерии, участник Отечественной войны 1812 года и зарубежных походов русской армии, отличился в сражениях при Бородино и Лейпциге.

* В 1887 году родился Феликс Юсупов — последний из князей Юсуповых, участник убийства Григория Распутина.

* В 1893 году родился Седрик Гиббонс — американский арт-директор, художник-постановщик и архитектор. Он был одним из главных учредителей Американской киноакадемии и разработал дизайн статуэтки «Оскар».

* В 1900 году родился Эрих Фромм — немецкий социолог, философ, психолог и психоаналитик, известный своими трудами по социальной психологии, философии и гуманистическому психоанализу.

* В 1904 году родилась Джоан Кроуфорд — американская киноактриса, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус».

* В 1910 году родился Акира Куросава — японский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Считается одним из величайших режиссеров в истории кино, его фильмы, такие как «Семь самураев» и «Расемон», получили мировое признание.

* В 1915 году родился Василий Зайцев — снайпер 62-й армии Сталинградского фронта, Герой Советского Союза.

* В 1926 родился Арчил Гомиашвили — актер театра и кино, народный артист Грузинской ССР, прославившийся благодаря роли Остапа Бендера в комедии Леонида Гайдая «12 стульев».

* В 1931 году родился Виктор Корчной — советский и швейцарский шахматист, гроссмейстер, попросивший в 1976 году политического убежища на Западе.

Кто отмечает день рождения

* 84 года исполняется Михаэлю Ханеке — австрийскому кинорежиссеру, сценаристу, лауреату премии «Оскар» и дважды лауреату «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

* 58 лет исполняется Деймону Албарну — английскому рок-музыканту, фронтмену группы Blur и основателю проекта Gorillaz.

* 49 лет исполняется Максиму Маринину — российскому фигуристу (парное катание), олимпийскому чемпиону 2006 года, двукратному чемпиону мира и пятикратному чемпиону Европы.

* 41 год исполняется Марьяне Спивак — российской актрисе, получившей известность после главной роли в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

* 38 лет исполняется сэру Джейсону Кенни — британскому велогонщику, семикратному олимпийскому чемпиону, одному из самых титулованных велосипедистов в истории Олимпийских игр.