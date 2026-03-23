Россиянам посоветовали избавиться от лишних кредиток из-за неожиданных рисков

Когда в кошельке скапливается три-четыре кредитки, удобство оборачивается финансовыми рисками, о которых многие даже не догадываются. Об этом «Газете.Ru» рассказал кредитный брокер, сооснователь сервиса по анализу кредитных историй Scanify Александр Широков.

По словам эксперта, банки оценивают заемщиков через призму показателя долговой нагрузки (ПДН).

«Формула проста: совокупные ежемесячные платежи по всем кредитам делятся на доход. И здесь кроется подвох. Даже если вы не пользуетесь картой, банк учитывает ее лимит как потенциальный долг. При зарплате 100 тысяч рублей и трех картах с общим лимитом 600 тысяч финансовая организация видит не добросовестного плательщика, а человека, способного уйти в минус на полгода вперед. ПДН автоматически ухудшается, а заветная ипотека или автокредит уплывают в отказ», — объяснил Широков.

При этом даже «спящие» карты создают проблемы. В расчетах банка человек с двумя картами может быть должен 250 тысяч, хотя на одной из них ноль. Наличие неиспользуемого лимита ухудшает ПДН, и банк отказывает.

«Особенно опасна ситуация, когда лимиты выбраны полностью или возникает перелимит, когда из-за минимальных платежей и процентов долг превышает первоначальный лимит. Скоринговые системы считывают это как красный флаг, заемщик не управляет финансами, значит, новый кредит станет непосильной ношей. Несколько загруженных карт воспринимаются банком хуже, чем один крупный потребкредит, ведь риск дефолта в этом случае кратно выше», — заявил эксперт.

Оптимальная стратегия — оставить одну-две карты для реальных нужд, а от остальных избавляться официально, закрывая счет. Неиспользуемая кредитка не запасной аэродром, а балласт, тянущий вниз кредитную историю. Кредитка должна быть помощником, а не скрытым грузом, который топит финансовое будущее.

