Над Ленинградской областью сбили десятый за день беспилотник

Дрозденко: над Ленобластью сбит десятый БПЛА, повреждено остекление в 3 квартирах

Силами противовоздушной обороны (ПВО) сбит десятый за день беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Ленинградской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, дрон уничтожен в районе деревни Ижора Гатчинского района. В результате этого взрывной волной было повреждено остекление в трех квартирах, а также произошло возгорание сухой травы.

«Воронка от падения обнаружена, поле потушено. Пострадавших нет», — заявил губернатор.

22 марта Дрозденко рассказал, что в Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников. Также он предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Позже губернатор опубликовал несколько сообщений об уничтожении беспилотников над регионом.

При этом Росавиация предупредила о введении временных ограничений на прием и отправку рейсов в аэропорту Пулково. Как подчеркнули в ведомстве, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Однако пресс-служба не назвала точную причину приостановки полетов.

Ранее в Белгородской области дрон атаковал село во время визита губернатора.