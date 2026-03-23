Как правильно делать укол дома, рассказал врач

Медицинские инъекции в домашних условиях требуют строгого соблюдения правил асептики и техники введения. Ошибки чреваты абсцессами, эмболией и повреждением нервов. Правила введения можно условно разделить на три группы: выбор места, осмотр кожи и техника введения, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Первое – выбор места. Если вы делаете укол себе, то предпочтительна верхняя наружная четверть ягодицы (визуально разделите ягодицу на 4 квадрата). Альтернатива — средняя треть переднелатеральной поверхности бедра. Другому укол обычно делается в ягодицу, также возможно в дельтовидную мышцу плеча (верхняя треть). В ягодицу всегда вкалывают иглу перпендикулярно, в бедро - под углом 90° или слегка под углом, если подкожный слой выражен», — заметила Бурнацкая.

Второй момент — осмотр кожи. Важно понять, нет ли гнойничков, ран, раздражения в месте укола.

«Третий момент — правила введения. Наберите препарат, поднимите шприц иглой вверх, постучите по корпусу. Медленно двигайте поршень, пока на кончике иглы не появится капля раствора. Если укол делаете себе: то лягте или обопритесь, чтобы мышца была расслаблена. Резким движением введите иглу на 3/4 длины. Медленно нажимайте на поршень. Быстро извлеките иглу, прижмите спиртовой тампон. Другому фиксируйте кожу пальцами свободной руки, растягивая ее (у худых людей - соберите складку). Вводите иглу уверенно, без «кивания». Скорость введения зависит от препарата (масляные растворы вводят медленно)», — заметила врач.

Кроме того, важно проверить срок годности препарата и шприца. Убедитесь, что игла не затуплена и не касалась нестерильных поверхностей. Если после укола место покраснело, опухло, горячее на ощупь — это инфильтрат. Наложите полуспиртовой компресс или йодную сетку (если нет аллергии).

«При резкой боли, «простреле» в ногу немедленно прекратите введение – возможно, игла задела нерв. При головокружении, сыпи, затруднении дыхания немедленно вызывайте скорую. Только строгая стерильность, правильный выбор зоны и уверенное, спокойное введение гарантируют безопасность. При любых сомнениях в состоянии места укола или самочувствии пациента обратитесь к врачу», — заключила доктор.

Ранее ученый назвал пять профессий, где больше всего людей-сов.