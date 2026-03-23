Сбой на орбите: «Прогресс МС-33» придется стыковать к МКС вручную

У грузового корабля «Прогресс МС-33» после выхода на орбиту не раскрылась антенна системы «Курс», которая отвечает за автоматическую стыковку с МКС. В «Роскосмосе» сообщили, что корабль будут стыковать в ручном режиме — операцию 24 марта выполнит космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Подобные маневры считаются штатными, но в истории космонавтики они не раз сопровождались нештатными ситуациями.

Антенна не раскрылась

После выхода на орбиту у грузового корабля «Прогресс МС-33» возникла неполадка — одна из антенн системы «Курс» «не развернулась, как планировалось» , сообщили в NASA. Эта антенна отвечает за автоматическую стыковку с МКС.

«Если антенна не сможет развернуться, космонавт «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков будет управлять космическим кораблем вручную, используя резервную систему для сближения и стыковки с [Международной космической] станцией», — объяснили в американском космическом агентстве.

В «Роскосмосе» позже подтвердили, что после выведения корабля одна из антенн действительно осталась в нераскрытом положении. При этом запуск в целом прошел штатно: корабль вышел на орбиту, отделился от третьей ступени ракеты, остальные антенны и солнечные панели раскрылись без сбоев. Сейчас специалисты контролируют полет и готовятся к стыковке в ручном режиме.

«Ручное сближение кораблей к МКС регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полетам и является понятной работой»,

— отметил начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко.

Запуск «Прогресса МС-33» состоялся 22 марта с 31-й площадки Байконура, которую ранее восстановили после повреждений при пуске ракеты «Союз-2.1а» в ноябре прошлого года.

Как будут стыковать вручную

Если антенну «Курса» не удастся развернуть, космонавтам придется взять управление на себя. Для этого используют систему ТОРУ (телеоператорный режим управления) — это ручной режим, при котором корабль ведут к станции с борта МКС.

По сути, космонавт видит картинку с камеры «Прогресса» и управляет его движением с помощью джойстиков. Одним задает направление — вперед, назад, в стороны, другим — поворачивает корабль, выравнивая его относительно стыковочного узла . Все это происходит на расстоянии в несколько километров и ближе.

Система также передает звук с корабля, что помогает лучше понимать, что происходит во время сближения. В финальной фазе космонавту нужно аккуратно «подвести» грузовик к станции и состыковать его без автоматики — полностью вручную, ориентируясь по изображению и приборам.

Когда автоматика подводила

Один из самых серьезных инцидентов произошел в 1997 году на станции «Мир». При переходе на ручной режим стыковки грузового корабля «Прогресс М-34» произошло столкновение со станцией, в результате которого разгерметизировался один из модулей. Причиной стала ошибка во время испытаний новой системы управления и сближения, напомнил 360.ru.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт объяснил изданию, почему в российской космонавтике традиционно больше полагаются на автоматику, чем на ручное управление.

По его словам, при работе с системами управления основной упор долгое время делали именно на автоматические решения, а не на действия человека.

«Если до какого-то момента автоматическая стыковка проходила без проблем, то переход на ручную стыковку несколько раз приводил к серьезным неприятностям. Оказалось, что к ручной стыковке мы были готовы хуже, чем к автоматической»,

— отметил Эйсмонт.

В августе 2020 года в «Роскосмосе» сообщили РИА Новости, что конструкцию головного обтекателя ракеты «Союз-2.1а», который защищает «Прогресс» при выведении на орбиту, планируют немного доработать. Поводом стали «некоторые отклонения» в работе системы сближения «Курс» во время стыковки «Прогресса МС-15» с МКС, хотя сама операция тогда прошла в автоматическом режиме.