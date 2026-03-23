Зеленский заявил о «награде», которую не должна получить Россия

Зеленский: Россия не должна получить вознаграждение за конфликт с Украиной
Thilo Schmuelgen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о переговорах представителей его страны и США, которые прошли в американском штате Флорида.

По его словам, внимание американской стороны сейчас в первую очередь сосредоточено на ситуации вокруг Ирана, однако украинскому конфликту также «должен быть положен конец». Вместе с тем глава государства отметил, что важно не допустить, чтобы Россия «получила вознаграждение за войну»

«И важно, чтобы мы все не были вынуждены вернуться к войне через несколько месяцев или лет, то есть чтобы гарантии безопасности для Украины и всей Европы были достаточными для мира — для надежного мира», — добавил украинский лидер.

Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф назвал прошедшие в Майами переговоры американской и украинской делегаций «конструктивными».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров после переговоров сообщил, что на встрече шло обсуждение «ключевых вопросов и дальнейших шагов».

Российская сторона в этих переговорах не участвовала.

Ранее Умеров заявил о грядущей «финализации» переговоров по Украине.

 
