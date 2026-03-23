Россиян предупредили о штрафах за сушку белья на фасаде многоэтажного дома

Россиянам может грозить административный штраф до 15 тыс. рублей за сушку белья на фасадах многоквартирных домов — за пределами балконов или за окнами. Об этом сообщил ТАСС преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

По его словам, такие действия могут рассматриваться как нарушение правил эксплуатации жилищного фонда, поскольку фасад здания относится к общедомовому имуществу, и любое изменение его внешнего вида запрещено.

Кроме того, сушка белья на фасаде может препятствовать эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций, отметил эксперт. В таком случае предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

Пачулия добавил, что в ряде регионов действуют дополнительные нормы, прямо запрещающие развешивание одежды, ковров и белья на внешних фасадах зданий, выходящих на улицу.

22 марта юрист Ольга Ошкина предупредила, что кормление голубей возле жилых домов может обернуться штрафом. По ее словам, массовое скопление птиц приводит к нарушению санитарных норм, распространению инфекций, загрязнению территории и привлечению грызунов.

Юрист пояснила, что оставшийся корм могут признать отходами. В этом случае действует статья о нарушении требований в области охраны окружающей среды, которая предусматривает штраф до 3 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 5 тыс. рублей.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за жарку шашлыка во дворе.

 
Кинопремьеры апреля-2026: Зендея выходит замуж за Паттинсона, а Серебряков и Деревянко ищут кровожадного зайца
