Ученый предупредил о скрытой опасности запаха нового автомобиля

Химик Дорохов: запах нового автомобиля может быть опасен для аллергиков и детей

Характерный запах в салоне нового автомобиля является следствием естественного процесса дегазации — выделения летучих органических соединений из материалов отделки. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского Андрей Дорохов.

«Эти соединения, включая альдегиды, ароматические углеводороды и сложные эфиры, присутствуют в пластике, обивке, ковровых покрытиях, а также в клеевых составах и герметиках. Их концентрация в автомобилях, продающихся на рынке, должна соответствовать гигиеническим нормативам и техническим регламентам, и контролируется в процессе сертификации. Для подавляющего большинства людей эти уровни не представляют прямой угрозы здоровью. Однако для лиц с повышенной чувствительностью дыхательных путей, аллергиков или маленьких детей даже регламентированные концентрации могут вызывать дискомфорт или ухудшение самочувствия, особенно при длительном нахождении в замкнутом пространстве», — предупредил эксперт.

Интенсивность выделения веществ непостоянна и зависит от температуры. Летом в солнечную погоду, когда температура внутри салона автомобиля может подниматься до 50–60°C, процесс дегазации значительно ускоряется за счет повышения давления паров летучих веществ. Именно поэтому в жаркую погоду запах становится наиболее ощутимым.

Самый распространенный, но бесполезный способ избавиться от неприятного запаха в новом автомобиле — попытка перебить его химическими ароматизаторами или освежителями воздуха. Они не снижают концентрацию летучих соединений, а лишь добавляют в воздух новые вещества, создавая более сложную смесь, которая может усиливать дискомфорт для чувствительных людей.

«Наиболее результативно частое сквозное проветривание. В первые недели эксплуатации автомобиля рекомендуется при возможности совершать поездки с открытыми окнами. Полезно оставлять автомобиль на открытом воздухе с приоткрытыми на безопасную щель стеклами, чтобы обеспечить постоянную вентиляцию. Прогревание салона на солнце с приоткрытыми окнами также полезно: тепло ускоряет выделение соединений, а сквозняк удаляет их из салона», — рассказал химик.

Дополнительно можно использовать адсорбенты, например, разместив в салоне на несколько недель емкости с гранулированным активированным углем. Процесс естественного выветривания занимает от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от модели автомобиля, качества материалов и интенсивности проветривания, резюмировал Дорохов.

