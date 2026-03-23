В Москве и Подмосковье к концу рабочей недели может сильно потеплеть

Гидрометцентр РФ: 27 марта в Москве и Подмосковье может потеплеть до +16°C

Температура воздуха в Москве и Московской области к концу рабочей недели может достигнуть +16°C. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«27 марта в столичном регионе столбики термометров могут подняться до +11-16°C, осадков не ожидается», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в пятницу ночью при переменной облачности температура может опускаться до -3°C... +2°C.

В ведомстве уточнили, что на протяжении всей рабочей недели дневные температуры в Москве будут держаться на уровне около +13–14°C, существенных осадков также не ожидается.

18 марта главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала в Москве до конца марта солнечную погоду. Она добавила, что пасмурных дней быть не должно. Также специалист отметила, что в Москве и Московской области до конца марта прогнозируется аномально теплая погода с превышением климатической нормы на 3-4 градуса. В ночные часы, добавила синоптик, при этом по-прежнему будет наблюдаться легкий морозец.

Ранее синоптик сообщила, что в Москву придет почти апрельское тепло уже в марте.