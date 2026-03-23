Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве и Подмосковье к концу рабочей недели может сильно потеплеть

Гидрометцентр РФ: 27 марта в Москве и Подмосковье может потеплеть до +16°C
Авилов Александр/Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве и Московской области к концу рабочей недели может достигнуть +16°C. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«27 марта в столичном регионе столбики термометров могут подняться до +11-16°C, осадков не ожидается», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в пятницу ночью при переменной облачности температура может опускаться до -3°C... +2°C.

В ведомстве уточнили, что на протяжении всей рабочей недели дневные температуры в Москве будут держаться на уровне около +13–14°C, существенных осадков также не ожидается.

18 марта главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала в Москве до конца марта солнечную погоду. Она добавила, что пасмурных дней быть не должно. Также специалист отметила, что в Москве и Московской области до конца марта прогнозируется аномально теплая погода с превышением климатической нормы на 3-4 градуса. В ночные часы, добавила синоптик, при этом по-прежнему будет наблюдаться легкий морозец.

Ранее синоптик сообщила, что в Москву придет почти апрельское тепло уже в марте.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!