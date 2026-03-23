На Украине допустили пересмотр военной стратегии против России под давлением Европы

«Страна.ua»: ЕС может вынудить Украину пересмотреть военную стратегию против РФ
Конфликт на Ближнем Востоке оказал настолько сильное влияние на мировую политику и экономику, что Европа ради поставок российских энергоносителей может нормализовать отношения с Россией и вынудить Украину пересмотреть свою военную стратегию. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс России при гарантиях сохранения западной поддержки», — отмечается в статье.

По словам журналистов, данная стратегия не сработала, поскольку нанести ущерб российской экономике не удалось, а западная поддержка Украины ослабевает. Если оставить все как есть, то дальнейшее затягивание конфликта может привести лишь к ухудшению переговорных позиций Киева, предупредили авторы.

22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оплата счетов за газ, свет и бензин вышла у европейцев на первый план и вытеснила Украину из повестки. По его словам, Европа сейчас оказалась в сложном положении и «раздирается противоречиями»: по-прежнему хочет продолжения конфликта на Украине, но не знает, как оплачивать счета.

20 марта журнал The Economist написал, что отношения Украины и Евросоюза переживают период «супружеских ссор». Стороны стали жестче общаться друг с другом, обмениваясь обвинениями в шантаже. Причиной напряженности стали продолжающиеся закупки российской нефти странами ЕС, сложные переговоры о вступлении Украины в союз и конфликт вокруг нефтепровода «Дружба». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что противники России стали больше ее ценить.

 
