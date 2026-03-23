Бизнес предупредили о приближении новой волны банкротств

За последние три года объем просроченной дебиторской задолженности в России вырос более чем в два раза. Этот показатель указывает на приближение новой волны неплатежей, которая может затронуть широкий круг отраслей, рассказала «Газете.Ru» Мария Иванеева, директор по страхованию торговых кредитов страхового брокера Mains.

По данным Mains, сегодня дебиторская задолженность составляет в среднем четверть всех активов компаний, но именно этому активу зачастую уделяют меньше всего внимания. Потеря такого объема может стать критической для бизнеса, особенно в условиях ухудшения платежной дисциплины.

Росстат фиксирует тревожную динамику: на конец 2024 года объем просроченной дебиторской задолженности увеличился на 101% в сравнении с 2021-м. При этом экономика демонстрирует классическую цикличность: после кризисов 2008 и 2013 годов наступали периоды относительного затишья, но именно они часто предшествовали новым обвалам. За последние шесть лет крупных банкротств не наблюдалось, однако это не повод для оптимизма. Негативные факторы накапливаются, и отложенный эффект может проявиться сразу в нескольких секторах.

«По итогам девяти месяцев 2025 года дебиторская задолженность составила 121,7 трлн рублей, при этом просроченная задолженность за этот же период достигла 7,5 трлн рублей (+22% к концу 2024 года). Доля убыточных компаний выросла до более чем 38%, что подтверждает нарастающее давление на бизнес. Однако причина проблем — не только в экономике. Как показало недавнее исследование организаторов отраслевой конференции, главной болью руководителей цепей поставок вкупе с нехваткой инвестиций, являются пробелы в коммуникации между подразделениями. Недостаточная согласованность действий внутри компаний мешает эффективно управлять рисками, особенно в области дебиторской задолженности», — объяснила она.

В современных условиях умение интегрировать инструменты управления кредитными рисками становится критическим. На рынке сохраняется дисбаланс: в ряде секторов, где покупателей больше, чем поставщиков, именно ритейл и дистрибуторы диктуют условия. Для защиты бизнеса в таких обстоятельствах финансовые инструменты — факторинг, банковские гарантии, страхование торговых кредитов — превращаются из дополнительных опций в стратегическую необходимость.

«Банковская гарантия обеспечивает поставщику защиту от невыполнения обязательств покупателем: банк берет на себя обязательство выплатить сумму сделки в случае неплатежа. Это снижает риск при работе с новыми контрагентами и помогает поддерживать ликвидность в условиях неопределенности. Однако инструмент не лишен сложностей: процесс оформления требует времени, предоставления залогов и уплаты комиссий, а сама гарантия, особенно при массовом использовании, может ограничивать гибкость бизнеса. Для компаний с крупными оборотами это становится вопросом не только стоимости, но и скорости принятия решений», — отметила экономист.

В свою очередь, факторинг дает возможность поставщику быстро получить средства, уступив право требования долга факторинговой компании. Для многих предприятий это — способ поддерживать оборотный капитал и минимизировать кассовые разрывы. Но высокая стоимость услуги, складывающаяся из ключевой ставки и комиссии, делает факторинг менее доступным. При текущем уровне процентных ставок общая нагрузка может превышать пятую часть стоимости долга, и потому компании используют этот инструмент точечно, чаще всего в сезонных или экспортных операциях.

«Страхование торговых кредитов становится все более востребованным элементом риск-менеджмента. Его стоимость на данный момент в среднем не превышает 0,3% от страхуемого торгового оборота, а уровень отказов в страховых выплатах — около 2%, что делает инструмент эффективным даже для компаний среднего масштаба. Помимо компенсации убытков, страховщик выполняет аналитическую функцию: оценивает надежность контрагентов, проводит регулярный мониторинг рынка и заранее предупреждает о просрочках в расчетах с другими застрахованными поставщиками. В ряде случаев именно решения страховщика становятся внутренним ориентиром для финансового директора при одобрении лимитов на дебиторов. Это позволяет компаниям не только снижать риски, но и более уверенно выходить на новые рынки сбыта, как региональные, так и международные», — добавила экономист.

Финансовые инструменты защиты дебиторской задолженности сегодня работают как часть стратегии устойчивости. Их внедрение требует координации между финансистами, коммерческими подразделениями и службой рисков. Управление дебиторской задолженностью же перестает быть рутинной задачей и становится элементом стратегического планирования, от которого напрямую зависит устойчивость бизнеса в период возможной волны неплатежей.

