Тысячный гол Овечкина в НХЛ не спас «Вашингтон» от поражения

1000-й гол Овечкина в НХЛ не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Колорадо»

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» потерпели поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в столице США, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0). В составе «Колорадо» голы в основное время матча забивали Габриэль Ландеског (42-я минута) и Николя Руа (47). Автором победной шайбы в овертайме стал Брок Нельсон (62). У «Вашингтона» голами отметились Джастин Сурдиф (12) и российский нападающий Александр Овечкин (55).

Россиянин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ. Этот гол стал для Овечкина 26-м в текущем сезоне. Всего он забросил 923 шайбы в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 игре в плей-офф.

Овечкин является вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, а в 2018 году выиграл с клубом Кубок Стэнли. Овечкин также установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

