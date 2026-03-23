Почти 40 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Пулково

Аэропорт Пулково более восьми часов работает с ограничениями, отменены 30 рейсов

Петербургский аэропорт Пулково работает в условиях ограничений воздушного пространства около восьми часов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«На запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержаны более 2 часов – 34 рейса. Отменено на вылет — 30 рейсов», — отмечается в сообщении.

Пассажирам отмененных рейсов рекомендовано не оставаться на территории гавани. Людей, чьи рейсы задержаны или отменены, призвали не приезжать в аэропорт заблаговременно.

Сообщается, что ситуация в терминале остается спокойной.

Пассажирам раздают воду, мягкие коврики и складные сиденья. Семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-залах. Расписание рейсов продолжает корректироваться.

По данным Росавиации, в 00:01 в Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

22 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за день силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников над регионом. По его словам, десятый дрон был уничтожен в районе деревни Ижора Гатчинского района. В результате этого взрывной волной было повреждено остекление в трех квартирах, а также произошло возгорание сухой травы.

Ранее участники Кубка Первого канала по фигурному катанию застряли в аэропорту Пулково из-за введенных ограничений.