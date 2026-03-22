В Росгвардии рассказали об атаке дрона на губернатора Белгородской области

Бойцы спецназа Росгвардии уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который атаковал людей в ходе встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с местными жителями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что дрон совершил налет в момент, когда глава региона общался с местными жителями в селе Смородино Грайворонского округа, который накануне атаковали Вооруженные силы Украины.

«Сотрудники спецназа Росгвардии незамедлительно открыли огонь из стрелкового оружия и сбили БПЛА. Сбитый беспилотник сдетонировал в воздухе. Пострадавших и разрушений нет», заявили в ведомстве.

До этого Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что в селе Смородино беспилотник попытался совершить атаку в момент, когда глава региона общался с местными жителями.

Накануне губернатор рассказал, что ВСУ ударили по социальному объекту в Смородино. В результате здание было разрушено, четыре женщины получили ранения, несовместимые с жизнью.

