Аэропорты Домодедово и Жуковский временно перешли на особый режим работы

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, пресс-служба предупредила пассажиров о возможных корректировках в расписании полетов.

До этого олимпийский чемпион Максим Траньков сообщил, что участники Кубка Первого канала по фигурному катанию, проходившего в Санкт-Петербурге, вынуждены искать альтернативные способы возвращения домой на фоне введенных ранее ограничений в аэропорту Пулково.

22 марта пресс-служба Пулково сообщала, что по данным на 23:00 мск 29 рейсов отменены на вылет, 28 бортов ушли на запасные аэропорты, также на вылет задержаны (более 2 часов) 36 рейсов. В воздушной гавани уточнили, что для обеспечения комфортного пребывания пассажиров в зоне ожидания регистрация осуществляется только на внутренние рейсы, готовящиеся к вылету.

Ранее сообщалось, что Qatar Airways временно переводит часть своих самолетов на стоянку в Испанию.