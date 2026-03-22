В Израиле заявил об атаке по еще одному мосту через реку Литани в Ливане

ЦАХАЛ: Израиль нанес удар по еще одному мосту через реку Литани в Ливане
Amir Cohen/Reuters

Израильские военные атаковали еще один мост через реку Литани в Ливане, который использовался бойцами шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Хезболла» использовала этот мост для переброски тысяч единиц оружия, ракет и ракетных установок, которые применялись для атак из районов южнее Литани против солдат ЦАХАЛ и израильских мирных жителей», — отмечается в заявлении.

22 марта авиация Израиля ударила по мосту, который связывает крупнейший город на юге Ливана Тир с основной частью республики.

До этого министр обороны Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ получил приказ разрушить мосты через реку Литани на юге Ливана в рамках противодействия боевым отрядам «Хезболлы». Также, по его словам, военным поручили ускорить разрушение ливанских домов в приграничных деревнях для устранения угрозы израильским населенным пунктам, по модели Бейт-Хануна и Рафаха в секторе Газа.

Ранее начальник Генштаба ЦАХАЛ Замир утвердил план наземных операций в Ливане.

 
Кинопремьеры апреля-2026: Зендея выходит замуж за Паттинсона, а Серебряков и Деревянко ищут кровожадного зайца
