В Белом доме рассказали о ситуации в американских аэропортах на фоне частичного шатдауна

В американских аэропортах царит хаос на фоне частичного шатдауна правительства США. Об этом заявили в Белом доме в соцсети X.

«Более 400 сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA) уволились, потеряно $2,5 млрд. В аэропортах царит хаос, американцы оказались в эпицентре событий. Все из-за политических игр демократов», — говорится в публикации.

До этого глава американского минтранса Шон Даффи заявил, что аэропорты США продолжат сталкиваться с серьезной нехваткой сотрудников TSA, если конгресс не согласует в ближайшее время финансирование министерства внутренней безопасности (МВБ).

Он также добавил, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) прошли обучение и помогут обеспечить безопасность в американских аэропортах аэропортах.

14 февраля министерство внутренней безопасности (МВБ) США частично приостановило работу после того, как законодатели не смогли договориться о финансировании его структур. Шатдаун затронул 13% госслужащих МВБ. Reuters сообщало со ссылкой на представителей американской администрации, что около 10% сотрудников TSA не вышли на работу на фоне частичной приостановки работы правительства.

Ранее президент США перед угрозой шатдауна призвал покончить с правилом филибастера.