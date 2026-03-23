Около 10 самолетов не могут сесть в аэропорту Петербурга

В аэропорту Пулково из-за ограничений не могут приземлиться порядка 10 самолетов

Около 10 самолетов не могут сесть в петербургском аэропорту Пулково из-за введенных ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

По его словам, эти воздушные суда находятся в зоне ожидания.

Незадолго до этого в пресс-служба Пулково заявили, что в аэропорту 29 рейсов отменены на вылет из-за ранее введенных ограничений. При этом 36 рейсов задержаны.

Как уточнили в пресс-службе, для обеспечения комфортного пребывания пассажиров в зоне ожидания регистрация осуществляется только на внутренние рейсы, готовящиеся к вылету.

По данным Росавиации, в 00:01 в Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

22 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за минувший день силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников над регионом. По его словам, десятый дрон был уничтожен в районе деревни Ижора Гатчинского района. В результате этого взрывной волной было повреждено остекление в трех квартирах, а также произошло возгорание сухой травы.

