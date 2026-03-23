На выборах в парламент Словении лидирует правящее движение «Свобода»

На выборах в Государственное собрание (парламент) Словении после подсчета 99,73% голосов голосов лидирует правящее движение «Свобода» (GS) премьер-министра республики Роберта Голоба. Об этом свидетельствуют данные избирательной комиссии страны.

Согласно им, GS набрало 28,58 % голосов. При этом Словенская демократическая партия (SDS) бывшего премьера республики Янеза Янши отстает с 28,10%.

Таким образом GS получает 29 мандатов из 80, а SDS — 28 мандатов.

Голоб заявил о победе его партии на парламентских выборах. По его словам, переговоры о будущей правящей коалиции будут «жесткими».

«Есть только одна вещь, о которой «Свобода» не будет вести переговоров, это суверенитет Словении. Мы не позволим иностранцам править», — отметил премьер.

До этого директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что отношения РФ со Словенией «скатились» до самого низкого уровня в истории из-за того, что Любляна поддерживает Украину и антироссийские инициативы НАТО и Евросоюза.

Ранее Словения предложила свою территорию для переговоров Москвы и Киева.