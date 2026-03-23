Почему мошенники, обманывающие пенсионеров и матерей, не испытывают вины и стыда, объяснила психолог

Мошенники, обманывающие пенсионеров и матерей, не испытывают вины и стыда из-за трех главных причин: социопатии, сильной психологической защиты и отчуждения, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«На одном полюсе находятся те, кого действительно можно отнести к людям с диагнозом «социопатия» или, говоря клиническим языком, с диссоциальным расстройством личности. Для таких людей характерно полное отсутствие эмпатии, неспособность испытывать вину или стыд за свои поступки. Другой человек для них — не живое существо с чувствами, а функция, объект, инструмент для достижения цели. Они прекрасно понимают, что пенсионер останется без денег, но это знание не вызывает у них никакого эмоционального отклика. Это не холодный расчет в чистом виде, это эмоциональная пустота», — объяснила психолог.

Но было бы ошибкой считать, что все мошенники — клинические социопаты. Значительная часть из них использует мощнейшие психологические защиты, главная из которых — дегуманизация жертвы и рационализация, объяснила Шпагина.

«В их картине мира жертва перестает быть человеком. Она становится «лохом», который «сам дурак», «сам захотел легких денег», «сам поверил». Это позволяет снять с себя ответственность: я не обманываю людей, я просто помогаю глупцам расстаться с деньгами. Если жертва сама повелась, значит, она заслужила. Эта защита работает безотказно, позволяя сохранять самооценку и не чувствовать себя чудовищем», — рассказала Шпагина.

Третий механизм — это феномен «морального отчуждения». Как рассказала специалист, мошенники часто работают в группах, где действует круговая порука и распределенная ответственность.

«Я просто делаю свою работу — рассылаю письма. Я же не отбираю деньги лично, это делают другие». Дистанция между действием и последствием увеличивается: ты не видишь глаз жертвы, ты не слышишь ее голоса, ты просто выполняешь скрипт. Это позволяет оставаться в комфортной зоне, где твои действия кажутся абстрактными и не связанными с чужой болью», — заключила специалист.

