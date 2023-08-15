Кадры с места взрыва в Дагестане

Поздно вечером 14 августа в здании, где находится мастерская по ремонту автомобилей, произошло возгорание при взрыве. Вскоре пожар перекинулся на автозаправочную станцию напротив. По словам очевидцев, в момент взрыва на АЗС находилось много людей, в том числе дети.
Сейчас известно о 30 погибших и 110 пострадавших, из них 16 — дети. Мест в больницах не хватает. Врачи федеральных клиник вылетели в Махачкалу для помощи пострадавшим. В Минздраве заявили, что необходимых препаратов достаточно.
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