Кадры с места взрыва в Дагестане

Поздно вечером 14 августа в здании, где находится мастерская по ремонту автомобилей, произошло возгорание при взрыве. Вскоре пожар перекинулся на автозаправочную станцию напротив. По словам очевидцев, в момент взрыва на АЗС находилось много людей, в том числе дети.

Сейчас известно о 30 погибших и 110 пострадавших, из них 16 — дети. Мест в больницах не хватает. Врачи федеральных клиник вылетели в Махачкалу для помощи пострадавшим. В Минздраве заявили, что необходимых препаратов достаточно.